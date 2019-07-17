ABD'li şirket ile Irak yönetimi arasında doğal gaz anlaşması

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanlığı, ABD'li bir şirketle ülkenin güneyindeki 5 petrol kuyusundan doğal gaz çıkarılması için anlaştı.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile söz konusu anlaşma için mutabakat zaptı imzaladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Honeywell Şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında 5 petrol kuyusundan doğal gaz yatırımının hedeflendiğini ifade etti.

Cihad, anlaşmanın ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde yer alan petrol kuyularını kapsadığını, ham petrol çıkarılma işlemiyle doğal gazın da işleneceğini belirtti.

Ham petrolün çıkarılması sırasında doğal gazın yandığını dile getiren Cihad, bu vesileyle hem gazın değerlendirileceğini hem de çevre kirliliğinin önüne geçileceğini savundu.

Irak'ın üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre, yaklaşık 39 milyon nüfuslu ülkede, petrolün yanı sıra 3 trilyon 744 milyar metreküp doğal gaz rezervi mevcut. Ancak Irak doğal gaz zengini bir ülke olmasına rağmen altyapı yokluğu ve bu sektörde herhangi bir yatırımın olmaması nedeniyle gazı yaygın bir şekilde ısınma, mutfak ve sanayi ihtiyacında kullanamıyor.

