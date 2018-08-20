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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türk polisine teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, Büyükelçiliğe ateş edilmesi olayında hızlı bir şekilde devreye girdiği için Türk polisine teşekkür ettiklerini belirtti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu sabah bir araçtan Büyükelçilik nizamiyesine doğru ateş edilmesine ilişkin ayrıntıların araştırıldığını belirterek, Türk polisine hızlı bir şekilde devreye girdiği için teşekkür etti.

Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sabah erken saatlerde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayı yaşandığını teyit ediyoruz. Herhangi bir yaralanma bildirimi almadık ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı bir şekilde yanıt verdiği için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği

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