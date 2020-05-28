ABD'nin Atina Büyükelçisi: Deniz sınırları Türkiye'nin yaptığı gibi tek taraflı olarak belirlenemez

ABD'nin Atina Büyükelçisi Goffrey, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının "ABD'nin görüşüyle taban tabana zıt olduğunu" vurguladı, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimden de Rusya'nın kârlı çıkacağını söyledi.

Yunanistan'ın MEGA TV kanalına Türk-Yunan ilişkilerini değerlendiren Pyatt, Türkiye ile Libya ile arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması konusunda konuştu:

"Gerek ABD'nin gerekse benim şahsi görüşüm, Türkiye'nin Libya mutabakatı ile ilgili uluslararası deniz hukukunu yorumlama anlayışı ile taban tabana zıt.

"ABD, adaların da kıtalarla aynı sahil faaliyetleri haklarına sahip olduğuna inanıyor. Bu sebeple ABD, deniz sınırlarının, geçen yıl Türkiye'nin yaptığı gibi tek taraflı olarak değil; diyalog yoluyla belirlenmesinden yana."

Türkiye ile Libya'daki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Yunanistan'ın da hak iddia ettiği açık denizden geçiyor ve Girit adasınının kara sularını sınır olarak alıyor.