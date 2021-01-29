ABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir tavuk fabrikasında meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi de yaralandı.

Gainseville kasabasındaki Prime Pak Foods adlı fabrikada sabah 10.00 civarında meydana gelen olayda beş kişi hastaneye kaldırılmadan olay yerinde, bir kişi de acil serviste hayatını kaybetti.

Polis, sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki 130'dan fazla işçinin yakındaki kiliseye tahliye edilerek muayeneye tabi tutulduğu bilgisi verdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılanlar arasında dört itfaiyenin de bulunduğunu açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Civardaki okulların tedbir amaçlı kapatıldığı, ancak fabrika dışında bir tehlike olmadığı kaydedildi.

