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ABD’nin Filistin barış planı Batı Şeria’da protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

ABD’nin Filistin ile İsrail arasında yapılmasını teklif ettiği Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri Batı Şeria’da binlerce Filistinli tarafından protesto edildi.

ABD’nin Filistin ile İsrail arasında yapılmasını teklif ettiği Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri Batı Şeria’da binlerce Filistinli tarafından protesto edildi. Çıkan çatışmalarda İsrail askerleri 4 Filistinli genci yaraladı, 9 Filistinliyi de gözaltına aldı.
Bugün Bahreyn’de başlayacak olan ve Kudüs’u İsrail’in başkenti olarak ilan eden, ABD’nin Filistin ile İsrail arasında yapılmasını teklif ettiği Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri, binlerce Filistinli tarafından protesto edildi. Batı Şeria’da El Halil şehrinde düzenlenen gösterilere binlerce Filistinli katıldı. Protesto yürüyüşünde İsrail’in askeri kontrol noktalarına yaklaşılması üzerine çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaralanırken, 9 Filistinli genç de İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil’in Bal el Zaviye bölgesinde Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı. İsrail askerleri ise Filistinli gençlere ateş açarak karşılık verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 2 Filistinlinin plastik mermiyle, 2’sinin ise İsrail askerleri tarafından dövülerek yaralandığı belirtildi. Yaralanan Filistinli 4 genç El Halil Hastanesinde tedavi altına alındı.
Diğer taraftan Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde en az 9 Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

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