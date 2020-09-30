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  4. ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

ABD’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliğinde görevli kadın bir diplomat ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu.

ABD’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliğinde görevli kadın bir diplomat ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Şevçenkovskiy bölgesindeki ormanlık alanda ağır yaralı halde yerde yatan bir kadın, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, yerde yatan kadının üzerinde ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde çalıştığına dair kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis birimleri tarafından yapılan sorgu ve ön araştırmaya göre saldırgan olduğu ihtimali üzerinde durulan şüpheli şahsın yaklaşık 2 metre boylarında, 30-40 yaşlarında esmer tenli bir erkek olduğu sonucuna varıldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine yönelik detaylı bir açıklama yapılmadı.

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