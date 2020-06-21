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ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

ABD’nin Minneapolis şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Minneapolis Polis Teşkilatının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hennepin Bulvarı'nda silahlı saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Sosyal medya yer alan bazı fotoğraflarda Uptown Tiyatro Salonu ve bir başka mağazanın camlarında kurşun izleri görüldü. Saldırının ardından Facebook üzerinden canlı yayınlanan bir videoda ise bağrışmalar duyulurken, kaldırımlarda yaralıların olduğu görüldü.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı, hayatını kaybeden kişinin ismi ve yaşına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polis, bölge sakinlerinden saldırının yaşandığı yerden uzak durmasını istedi.

Öte yandan saldırının gerçekleştiği alanın, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirdiği bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

AA

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