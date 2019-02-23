ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağı iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Washington yönetiminin, 200 kadarı Suriye'nin kuzeydoğusunda, 200 kadarı da güneydoğusundaki El Tanf bölgesinde olmak üzere yaklaşık 400 askerini bir süre daha Suriye'de bırakacağı iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dün yaptığı "Yaklaşık 200 askerimiz Suriye'de kalacak" açıklamasının ardından ortaya atılan bu iddia, ABD yönetiminin Suriye'den çekilme stratejisinin "çok net olmadığı" yorumlarına neden oldu.

Sanders'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan henüz "400 asker" iddiasına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

WP haberinde ise söz konusu 400 civarındaki askerin yarısının Suriye'nin kuzeydoğusunda "barışı koruma" misyonuyla hareket edecek unsurlar olduğu, diğer yarısının ise ülkenin güneydoğusunda konuşlu El Tanf garnizonunda kalacağı belirtildi.