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ABD’nin Suriye’de yakalanan DEAŞ'lıları Irak’a naklettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme örgütünün raporunda, Suriye’nin kuzeyinde yakalanan DEAŞ üyelerinin, ABD tarafından yargılanmaları için Irak’a götürüldüğü ileri sürüldü

ABD’nin, Suriye’de yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini, gözaltında tutulmaları ve yargılanmaları için yasa dışı bir şekilde Irak’a götürdüğü iddia edildi.

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK unsurları tarafından ele geçirilen DEAŞ'lı yabancı uyruklu savaşçıları, 2005 Terörle Mücadele Yasası'na göre yargılanmaları için Irak’a naklettiği ileri sürüldü.

Bağımsız mahkeme gözlemcileri ve diğer kaynaklardan edinilen bilgilere göre hazırlanan raporda, Avustralya, Fransa ve Lübnan vatandaşı en az dört şüphelinin Irak’a götürülerek işkence gördüğü ve Irak mahkemelerinde yargılandığı kaydedildi.

Raporda, bir ülkenin, gözaltındaki bir kişiyi işkence veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan başka bir yere nakletmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

HRW Terörle Mücadele Müdürü Nadim Houry, DEAŞ şüphelilerinin yargılanmasının çok önemli olduğunu ancak gözaltında tutulan kişilerin kötü muameleye maruz bırakılarak adaletin elde edilemeyeceğini belirtti.

Houry, “ABD, DEAŞ şüphelilerini Suriye'den Irak'a ya da başka bir yere, işkence ya da haksız bir yargılanma riski altında olacaksa nakletmemeli. ABD, işkenceye ortak olmayı engelleyecek bir sistem oluşturmalı.” diye konuştu.

HRW’nin 10 Eylül’de ABD hükümetine tutuklu nakil politikasını açıklığa kavuşturması için mektup gönderdiği ancak henüz cevap alamadığı da ifade edildi.

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