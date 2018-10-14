"ABD'nin yeni ekonomik anlayışı tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "ABD'nin özellikle Trump yönetimiyle birlikte ortaya koymuş olduğu yeni ekonomik anlayışı sadece Türkiye'yi değil, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda." dedi.

Elvan, partisinin Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin davasının Türkiye davası olduğunu belirtti.

Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Elvan, "Bursa çok önemli bir kentimiz. Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe eşiği aşmış, kabuğunu kırmış ve bir anlamda tarımın, sanayinin ve hizmetler sektörünün birbirine entegre olduğu ender illerimizden birisidir. İhracatta öncü olan illerimizden birisidir Bursa." ifadesini kullandı.

Elvan, son 16, 17 yılda Türkiye'de önemli gelişmeler olduğuna değinerek, "Altyapı, eğitim, sağlık, kültür, sanayi, ihracat hangi yönüyle bakarsanız bakın Türkiye son 16 yılda kabuğunu kırdı ve tüm dünyaya açılan, dünyaya entegre olmuş, dünyayla her alanda ticari ilişkilerini yürüten bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.