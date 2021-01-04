Abdominoplasti (karın germe) ameliyatında kullanılan yöntemler!

'Kişinin hamilelikten sonra veremediği kilolar, dokularında deformasyon oluştuğu zamanlarda spor ve diyet yapılır. Bunlara rağmen kilo verilemiyor, oradaki kas gevşekliği çözülemiyorsa en son seçenek olarak karın germe ameliyatı yapılır. O bölgedeki yağların alınması, göbek deliğinin yerinin yeniden şekillendirilmesi karın germe ameliyatında yapılan işlemler arasındadır.'

Kişinin kas yetersizliğinin olup olmamasına bağlı olarak kasları sıkılaştırma işlemi yapıldığını söyleyen Op. Dr. Aydoğdu, bu durumun daha çok ağır bir hamilelik geçirmiş kişilerde yaşandığını söyledi. Ağır hamilelik sonrası sıkça karşılaşılan problemle ilgili abdominoplastide kas sıkılaştırma yöntemine başvurulduğunu anlatan Aydoğdu, doku deformasyonu görülen durumlarda hangi yöntemin izlendiğini şu sözlerle anlattı:

Abdominoplasti (karın germe) ameliyatı ile ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, ameliyat esnasında kullanılan yöntemlerle ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Aydoğdu, abdominoplasti ameliyatında kullanılan yöntemlerin birkaç başlık altında toplandığını açıkladı.

Peki karın germe ameliyatında en yaygın olarak kullanılan teknikler hangileridir? İşte bu sorunun yanıtı:

TAM KARIN GERME AMELİYATI

Karnın altında bir kalçadan diğerine uzanan bir kesi yapılarak uygulanır. Aynı zamanda göbeğin alt kısmında bir kesi daha yapılır, böylece göbek deliği, üst karındaki fazlalık deri alındıktan sonra yeniden konumlandırılabilir. Karın kasları, fazlalık deri alındıktan sonra iç dikişlerle sıkılaştırıldıktan sonra kalan deri karnın üstüne çekilir.

GENİŞLETİLMİŞ KARIN GERME OPERASYONU

Yatay kesi kalçanın etrafına (belin yan taraflarına) uzanır, böylece vücuda arkadan bakıldığında yaranın uçları görünür. genişletilmiş karın germe ameliyatı, standart tekniğe göre daha geniş bir alandan daha fazla deri aldığı için genelde çok fazla kilo kaybeden hastalar için kullanılır.

Genişletilmiş karın germe operasyonu, karnın serbest bırakılması ve fazlalık deri çıkarıldıktan sonra yeniden konumlandırılması için yuvarlak bir kesi yapılmasını da gerektirir.

MİNİ KARIN GERME OPERASYONU

Mini karın germe operasyonu, kilo verme ya da hamilelik sonrasında fazlalık derinin doğal olarak yayılmasına bağlı olarak minimum iyileştirme yarattığından sadece belli hastalar için uygundur.

Kasığın üstünde 10-20 santimetre üzerinde bir yara oluşturulması ile gerçekleştirilen mini karın germe operasyonu, üst karın bölgesindeki fazlalık derinin alınması ya da göbeğin yeniden konumlandırılması gibi konularla ilgili iyileştirme yaratmaz.



