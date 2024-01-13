Abdullah Ağar canlı yayında duyurdu! O bölgeyi işaret etti: Harekatın tamamlanması gerekiyor

Abdullah Ağar Sözcü Televizyonu'ndan Türkiye'nin potansiyel kara harekatı ihtimalini değerlendirdi. Terör örgütü PKK'yı sona erdirme konusunda da önemli çözüm önerileri sunan Ağar, Kürt etnik kimliğinin ise PKK'dan koparılması gerektiğini ifade etti.

"SINIRLI KALMAMALI"

Abdullah Ağar yaptığı açıklamada, "Görebildiğim kadarıyla yeni tedbirler geliştirilecektir. Bu yeni tedbirler sadece sahadaki tatiksel tedbirlerle sınırlı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu olayların bize vermiş olduğu bir ders var. Şimdi sınırlı kalmamalı, neden bu cümleyi kuruyorum? Bir takım kavramlardan bahsedeceğim.

Teröristle mücadelenin Türkiye ayağı başka, Irak ayağı başka, Suriye ayağı başka, küresel ayağı başka... Bu teröristlerle mücadele yani taktiksel veya stratejik alanlarla ilgili bir kapsamı var bu işin." dedi.

"PKK'YI KÜRT ETNİK KİMLİĞİNDEN KOPARMAK GEREKİR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar açıklamasının devamında, "Terör örgütü jeopolitik oyunun bir aparatı olarak karşımıza çıkmış durumda. 50'den fazla angajman geliştirmiş. Bu listede başta ABD var. Kürt etnik kimliğini istismar ederek güç ve etki üreten bir örgütle karşı karşıyayız. Bunları Kürt etnik kimliğinden koparmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN DİRENCİNİ KIRMALIYIZ"

Öte yandan Ağar, PKK'nın Kürt etnik kimliğiyle bir jeopolitik avantaj elde ettiğini ifade ederek, "Ayn el Arab ve Kamışlı dahil olmak üzere Barış Pınarı Harekatının doğusunda kalan alanlarda Kürt demografik yapısıyla bir güç üretiyor terör örgütü. Bu bölgede eksik kalan harekatın tamamlanması gerekiyor. Burada düzenlenen operasyonlarda ABD'nin baskısı altında kalacağız, evet. Ama böyle olacak diye ABD'nin direncini kıramayacağız diye bir gerçeklik var mı? Hayır, yok. Sonuçta biz haklıyız. Yapmamız gereken şey ABD'ye rağmen bunu gerçekleştirmemizdir." dedi.

"PKK'YI AŞAĞI, ARAP YARIMADASINA DOĞRU İTMEMİZ LAZIM"

Ağar açıklamasının sonuna doğru ise PKK'nın Arap Yarımadasına doğru itilmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Türkiye terör örgütünü sınırından uzaklaştırmak ve Kürt sosyolojisini terör örgütünün tasallutundan kurtarmak zorunda. Teröristleri aşağı Arap Yarımadasına doğru iterseniz, geçen sene gördüğümüz gibi çok büyük aşiret isyanlarıyla karşılaşabilir terör örgütü. Bölgede bazı düğüm noktalar var. Bunlar üzerine ortaya konulacak etki, bize karşı oluşturulan jeopolitik planın çökmesini sağlar. Bu durum uzun vadede terör örgütünden kopuşları hızlandırır ve ona sağlanan desteği çökertir." ifadelerini kullandı.







