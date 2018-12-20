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Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Ankara'da 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem dış politika danışmanlığını yapan, emekli büyükelçi Gürcan Balık, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Balık'ın tahliyesine karar verildi.

Abdullah Gül'ün eski danışmanına hapis cezası ve tahliye

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Gürcan Balık ve avukatı katıldı. Önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Balık'a, kararın açıklanacağı belirtilerek, son sözü soruldu. Son sözünde terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Balık, "Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Yıllarca ülkeme hizmet ettim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gürcan Balık'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte tahliyesine karar verilen Balık'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kaynak: DHA

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