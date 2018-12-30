HABER

Abdülmelik'in acı kaderi; Önce kar kütlesinin, sonra kepçenin altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu. Bu sırada kar temizleme çalışması yapan Karlıova Belediyesi'ne ait kepçe, Abdülmelik Bingöl'ün üzerinden geçti. Durumu fark eden çevre sakinleri, aracı durdurması için operatörü uyardı. Yaralanan Bingöl, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı.

PARTNER2018'in En İyi Film Müzikleri!2018'in En İyi Film Müzikleri!
Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kestiKan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Bolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralıBolu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.