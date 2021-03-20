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Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

20.03.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdurrahman Dilipak katıldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin soruya, “Bu Allah’a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor” yanıtını verdi.

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

Abdurrahman Dilipak, Haber Global'de yayınlanan Koltuk programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Dilipak, "İstanbul Sözleşmesi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çünkü bu Allah'a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor. Kadını erkeğe düşman yapıyor.

Cinsel deneyim, tercih ve yönelimi özgürleştirecek ama öbür taraftan aile içerisinde cinsiyet değişimi yapıp kadın özgür kalacak. Evlilik devam edecek. Böyle bir şey yok. Birey inanç, ahlak ve gelenekten bağımsız olarak kişinin tanımlanmasıdır. Bunun tanımı nedir? Bu insan değil, bu transhümanizmdir.

Hakkı cinsiyetle etiketlemeyin. Bir insan hayvanı işkence ederek öldürüyorsa o, hayvandan da aşağıdır. Ben insancı da değilim. Ben Müslümancı da değilim. Ben hümanist de değilim. Ben Hakka taptım. Eğer hayvana haksızlık ediyorsa ben o hayvandan yanayım. Hayvan hakları, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları olmaz. Öyle şey olmaz.

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan seçimi kaybeder. Babacan'a oy vermez. Davutoğlu bunu reddetmedikçe oy alamaz. AK Parti bunu değiştirmedikçe seçimi kaybeder."

"KORONAVİRÜS GLOBAL BİR OYUN"

Dilipak'ın "Koronavirüs salgının neden global bir oyun olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıtı ise şöyle oldu:

"Ben bunu bugün söylemedim. 4 yıl önceden olacakları anlattım. Bu İngilizlerin hazırlayıp, Amerika'da geliştirilip Çin'de patlatılan bir olay. H1N1 formatı üzerine geliştirilen üç ayrı grip mikrobunun sentezlenmesiyle elde edilen bir grip virüsü bu.

Bu bir grip vakası. Fark ettiyseniz hiç grip olayı yok, öksüren bile yok artık. İnsanlar öksürmeye korkuyorlar. PCR testiyle pozitif ve negatif olmanız da hikaye. Hasta tespiti yok. Mikrop tespiti yok. O zaman bu ilaç niye bu tedbirler niye? Bu maske niye? Hasta olmanız ve bulaşı artırmanız için maske takmanız gerekiyor.

Aşı olmadım. Normalde maske de takmıyorum, karşımdaki rahatsız olmadığı sürece. Bana ceza yazsınlar, ben mahkemeden cevabını veririm. Aşı yapmak zorunlu olursa da mahkemeye veririm. Mücadele ederim bununla."

"Neden birileri bize çip takmak istesin?"

"Ailesiz, yeni bir dünyadan söz ediliyor. Ve bu öjene hareketi dedikleri yeni hareket dünya nüfusunu da sınırlandırmak istiyor."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Buket Aydın

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