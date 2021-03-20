Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

Abdurrahman Dilipak, Haber Global'de yayınlanan Koltuk programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Dilipak, "İstanbul Sözleşmesi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çünkü bu Allah'a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor. Kadını erkeğe düşman yapıyor.

Cinsel deneyim, tercih ve yönelimi özgürleştirecek ama öbür taraftan aile içerisinde cinsiyet değişimi yapıp kadın özgür kalacak. Evlilik devam edecek. Böyle bir şey yok. Birey inanç, ahlak ve gelenekten bağımsız olarak kişinin tanımlanmasıdır. Bunun tanımı nedir? Bu insan değil, bu transhümanizmdir.

Hakkı cinsiyetle etiketlemeyin. Bir insan hayvanı işkence ederek öldürüyorsa o, hayvandan da aşağıdır. Ben insancı da değilim. Ben Müslümancı da değilim. Ben hümanist de değilim. Ben Hakka taptım. Eğer hayvana haksızlık ediyorsa ben o hayvandan yanayım. Hayvan hakları, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları olmaz. Öyle şey olmaz.

İstanbul Sözleşmesi'ni savunan seçimi kaybeder. Babacan'a oy vermez. Davutoğlu bunu reddetmedikçe oy alamaz. AK Parti bunu değiştirmedikçe seçimi kaybeder."