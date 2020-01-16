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  4. ABD'ye giden yolcuya hamilelik testi yaptıran HK Express özür diledi

ABD'ye giden yolcuya hamilelik testi yaptıran HK Express özür diledi

16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Hong Kong merkezli Hong Kong Express Havayolları, ABD uçuşu öncesinde hamilelik testi yaptırdığı Japon yolcudan özür diledi. Havayolu şirketi "vücutları hamilelerinkine benzeyen kadınların" hamilelik testi yaptırmak zorunda olduğunu söyleyerek kadına hamilelik testi vermiş ve testin negatyif çıkmasının ardından uçağa alınmıştı.

ABD'ye giden yolcuya hamilelik testi yaptıran HK Express özür diledi

Hong Kong merkezli Hong Kong Express Havayolları, ABD uçuşu öncesinde hamilelik testi yaptırdığı Japon yolcudan özür diledi.

CNN'in haberine göre Büyük Okyanus'taki Saipan Adası'na gitmek üzere Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda check-in işlemlerini yaptıran yolcuya hamile olup olmadığı soruldu.

HK Express görevlisi, adı açıklanmayan 25 yaşındaki yolcuya "vücutları hamilelerinkine benzeyen kadınların" hamilelik testi yaptırmak zorunda olduğunu söyledi.

Görevliler eşliğinde tuvalete giden yolcuya bir test kiti verildi. Kadın, testin negatif çıkmasından sonra uçağa binebildi.

'Çok aşağılayıcı bir deneyimdi'

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine konuşan yolcu, "Çok aşağılayıcı bir muameleydi" dedi.

Geçen Temmuz'da Cathay Pacific'in satın aldığı HK Express'ten CNN'e gönderilen açıklamada ise yolcudan özür dilendi. Açıklamada, şirketin yolcuları daha sıkı kontrol etmesi için Saipan yetkililerinin baskısı altında olduğu belirtildi.

Şirketin açıklamasında, 'ABD gümrük ve sınır muhafaza yasalarının ihlal edilmesini önlemeye yardımcı olmak için Şubat 2019'dan beri kontrollerin artırıldığı belirtilerek "Yeni yönetim, bu uygulamanın ciddi kaygılara yol açtığını gördü. Bunun üzerine, uygulamayı derhal askıya aldık" denildi.

Doğum turizmi

Kuzey Mariana Adaları'nın parçası olan Saipan Adası, çocuklarının Amerikan vatandaşı olabilmesi için ABD'de doğum yapmak isteyen yabancı annelerin en fazla tercih ettiği yerlerden biri.

Bunun nedeni, Kuzey Mariana Adaları'nın Çin dahil bazı ülkelerin vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıması.

Kuzey Mariana Adaları ABD federal toprağı statüsünde.

Son yıllarda bu adalarda turistlerin doğurduğu bebeklerin sayısı buralarda yaşayanların doğurduğu bebeklerin sayısını geçti.

Kuzey Mariana Sağlık ve Yaşamsal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2018'de, turistler 582 (575'i Çin vatandaşı), Kuzey Mariana Adaları sakinleri ise 492 bebek dünyaya getirdi.

Yaklaşık 50 bin nüfuslu Kuzey Mariana Adaları'nda yetkililerinin, havayolu şirketlerine denetimlerini artırması için baskı yaptığı belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, bu adalarda doğum yoluyla otomatik vatandaşlık hakkını sınırlamaya yönelik bir yasa tasarısını kabul etmişti.

ABD'de doğan bebekler otomatik olarak ABD vatandaşı oluyor.

Hamilelerin ABD'ye girişini yasaklayan bir yasa bulunmamasına rağmen, daha önce bazı kişiler, "doğum turizmi şebekelerine" yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınmıştı.

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