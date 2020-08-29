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  4. ABD’yi vuran Laura Kasırgası’nda can kaybı 14 oldu

ABD’yi vuran Laura Kasırgası’nda can kaybı 14 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan Laura Kasırgası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.Laura Kasırgası ABD’yi vurdu.

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan Laura Kasırgası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.
Laura Kasırgası ABD’yi vurdu. ABD’nin Louisiana eyaletini kategori 4 seviyesinde olan Laura kasırgasının vurması sonucu ölü sayısı 14’e yükseldi. Louisiana Valisi John Bel Edwards, bazı kişilerin evlere düşen ağaçlar nedeniyle öldüğünü doğruladı. Yerel yetkililer, Laura Kasırgası’nın güneydeki Louisiana ve Teksas eyaletlerini vurmasıyla en az 14 kişinin öldüğünü açıkladı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, fırtınanın Perşembe günü karaya çıkmasının ardından büyük bir faciaya neden olduğunu söyledi. 6 kişinin kapalı alanda karbonmonoksit üreten taşınabilir jeneratörleri kullandığı için hayatlarını kaybettiğini bilgisini verdi. Edwards ölenlerin 3’ünün evlerine ağaç düşen insanlar, diğerinin de fırtınada yatı battığı için boğulan kişi olduğunu belirtti. Ayrıca Louisiana’da hali hazırda 464 bin 813 kullanıcının elektriğinin olmadığı bildirildi.
Teksas ise önemli ölçüde zayıflayan kasırganın etkisinden kurtuldu. Eyaletteki 4 ölümden 3’ü, taşınabilir jeneratörlerden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesinden olduğu açıklandı.

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