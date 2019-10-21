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Abe'den Suu Çii'ye Arakanlı mültecilerin dönüşü için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe Şinzo: - "Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Myanmar hükümetinin ve ordusunun (mültecilerin dönüşü için) gerekli önlemleri acilen alması gerekiyor"

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Myanmar lideri Ang San Suu Çii ile yaptığı görüşmede Arakanlı mültecilerin yurtlarına güvenli dönüşünün sağlanması için çağrı yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Abe, Japon İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkma törene katılmak için ülkeyi ziyaret eden Suu Çii ile yaptığı görüşmede, Arakanlı mültecilerin yurtlarına güvenli dönüşlerinin sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abe'nin görüşmede Suu Çii'ye, "Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Myanmar hükümetinin ve ordusunun (mültecilerin dönüşü için) gerekli önlemleri acilen alması gerekiyor." dediği aktarıldı.

Açıklamada, Suu Çii'nin buna karşılık Arakan sorununun "doğru zeminde ele alınması ve bu yönde gerekli adımların atılması konusundaki niyetini ifade ettiği" belirtildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlattı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

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Ang San Suu Çii arakan Arakanlı mülteciler Japonya Başbakanı Abe Şinzo Myanmar

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