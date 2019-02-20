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Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:51 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek hafta yapacağı zirvede Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununu da gündeme getirmesini talep etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelecek hafta Vietnam'da yapılacak 2. ABD-Kuzey Kore Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununun da gündeme getirilmesi için ABD Başkanı Trump'tan talepte bulunduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Abe, Tump ile yaptığı telefon görüşmesinde zirvede, nükleer silahsızlanma ve füze denemelerine son verilmesinin yanı sıra Japonya'nın 1970'li ve 1980'li yıllarda Kuzey Koreli istihbarat ajanlarının, Japon dili ve kültürü konusunda eğitim vermeleri için kaçırdığı ileri sürülen Japon vatandaşlarını ülkelerine iade edilmesinin gündeme getirilmesini talep etti.

Abe basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın talebine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "İkinci ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde nükleer, füze ve insan kaçırma konularındaki politikalarımızın sağlam ve yakın eş güdümünü sağladık." dedi.

Trump'ın kaçırılan Japon vatandaşlarıyla ilgili sorunun zirvenin önceliklerinden biri haline getireceği konusunda kendisine söz verdiğini aktaran Abe, "Umarım görüşmeler Doğu Asya'da barış ve istikrara zemin sağlar." ifadesini kullandı.

Abe, Trump ile zirvenin ardından da bir telefon görüşmesi yapacaklarını ifade etti.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Trump'ın Japon Başbakan ile yaptığı görüşmede, liderlerin "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tam ve nihai olarak arınması hedefine ulaşılması konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları" belirtildi.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşları, Kuzey Kore ile arasında yıllardır sorun yaratıyor. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin, bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

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