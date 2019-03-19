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Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 07:26 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü bir kişi tartıştığı ağabeyini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Çocuklarının evde yaşadıkları tartışmayı engelleye gücü yetmeyen anne-baba, korkunç anlara tanık oldu.

Olay, Yüreğir İlçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Mehmet Akın B., ağabeyi Özkan B. ile ev içerisinde tartışmaya başladı.

Alkollü şahıs ağabeyini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartışmanın sokağa kadar taştı. Ağabeyi ve kardeşi evlerinin önüne çıkarak kavga etmeye başladı. Mehmet Akın B., kavga sırasında ağabeyi Özkan B.’yi defalarca bıçakladı. Özkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı.
Bu sırada kavgayı fark eden iki kardeşin anne ve babası durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan B.’yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Özkan B.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ağabeyini bıçaklayan Mehmet Akın B. ise olay yerinden kaçtı. Polis soruşturma başlattı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana alkol cinayet

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