Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Olay, Yüreğir İlçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Mehmet Akın B., ağabeyi Özkan B. ile ev içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın sokağa kadar taştı. Ağabeyi ve kardeşi evlerinin önüne çıkarak kavga etmeye başladı. Mehmet Akın B., kavga sırasında ağabeyi Özkan B.’yi defalarca bıçakladı. Özkan B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bu sırada kavgayı fark eden iki kardeşin anne ve babası durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.