Abladan kardeşe doğum günü mesajı: Abladan kız ve erkek kardeşe gönderilecek en güzel, anlamlı ve uzun doğum günü mesajları

Can bağı ya da kan bağı ile kurulan kardeşlikler insanları birbirlerine bağlar. Siz de bir erkek kardeşe ya da bir kız kardeşe sahip bir abla iseniz türlü sebeplere bağlı olarak kız kardeşinizin ya da erkek kardeşinizin doğum gününde onun yanında bulunamadığınız durumlar olabilir. Bu tür durumlar için erkek kardeşinize ya da kız kardeşinize gönderebileceğiniz en anlamlı, en sevgi dolu doğum günü mesajlarını sizin için derledik.

Abladan kardeşe gönderilecek doğum günü sözleri

Bir abladan kardeşe uzun doğum günü mesajı gönderilmesi şart değildir. Bazen birkaç kelime ile oluşturulmuş kısa bir mesaj küçük kız kardeşin ya da erkek kardeşin yüzünde kocaman bir gülümsemeye neden olabilir. Önemli olan doğum gününde abladan kardeşe anlamlı doğum günü mesajı ulaşmasıdır. Mesajın uzunluğundan ya da kısalığından çok içerdiği sevgi ve samimiyetin karşı tarafa geçmesi önemlidir. Kısa ve uzun, erkek ya da kız her yaştan kardeşe gönderilebilecek çeşitli doğum günü mesajlarını aşağıda görebilir aralarından kardeşinize ve aranızdaki bağa en uygun olanı seçerek ona gönderebilirsiniz.

Abladan kardeşe doğum günü mesajı

İnsanlar çeşitli sebepler yüzünden en özel günlerinde bile birbirlerinin yanında fiziksel olarak bulunamayabilirler. Böyle zamanlarda onları unutmadığınızı ve onlara olan sevginizi hissettirmek için göndereceğiniz küçük bir mesaj onların gönlünü alabilirsiniz. Bu kişi bazen bir dost bazen bir arkadaş bazen de öz kardeşiniz olabilir. Abladan kardeşe doğum günü mesajı örnekleri:

Dünyanın en iyi en güzel kardeşi benim kardeşim. Doğum günün kutlu, ömrün her zaman mutlu olsun.

İyi ki doğmuşsun canım kardeşim. İyi ki doğmuş ve benim kardeşim olmuşsun.

Bugün ve her gün yanında olduğumu sakın unutma. Şu an fiziksel olarak yanında olamasam da seni çok sevdiğimi, kalbimin daima seninle olduğunu hep hatırla. Seni çok seviyorum.

Senin için tüm dileklerinin kabul olduğu, sana başarı, mutluluk, neşe getiren güzel bir yaş diliyorum. Doğum günün kutlu olsun biricik kardeşim. İyi ki doğdun.

Daha dün el kadardın şimdi büyüdün kocaman oldun ama sen benim için her zaman benim küçük kardeşim kalacaksın. Seni seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.

Abladan kız kardeşe doğum günü mesajı

Canım kardeşim, yaşamak istediğin hayatın peşinden gitmekten asla vazgeçme ve bu yolda daima yanında olacağımı sakın unutma. Yeni yaşın sana mutluluk, sevgi, başarı, huzur ve bol neşe getirsin. Doğum günün kutlu olsun.

Sen bugün bir yaşını daha geride bıraktın ama yepyeni bir yaşa, yeni umutlara, güzelliklerin seninle olacağı bir yıla adım attın. Bugün yanında fiziksen olamasam da son nefesime kadar her an kalbimde olacağını ve seni hep seveceğimi sakın unutma. Doğum günün kutlu olsun biricik kardeşim.

Bu yıl yan yana olamadık belki ama kalplerimiz hep birlikte. Canım kardeşim, yollarımızın hiç ayrılmasın, sen iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın ve iyi ki benim biricik kız kardeşimsin.

Doğduğun gün hayatıma bir güneş doğdu güzel kardeşim. Varlığınla hayatıma değer ömrüme ömür kattın, güzeller güzelim iyi ki varsın.

Abladan erkek kardeşe doğum günü mesajı