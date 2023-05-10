Sevgiliye özür mesajı: Sevgiliye gönderilecek en içten, anlamlı özür dileme mesajları

Birinden içten bir şekilde özür dilemek ona karşı yapılan hatayı çoğu zaman telafi etme yoludur. Bu özür bazen bir hediye ile bazen bir buket çiçekle bazen de kısa bir mesajla olabilir. Önemli olan içten olmak ve yaşanan pişmanlığı tam anlamı ile ifade edebilmektir. Sevgiliye gönderilebilecek kısa bir mesaj onun kırılan kalbini kısa süre içinde onarabilir. Eğer böyle bir durum içinde kaldıysanız ve sevdiğiniz kişinin kalbini kırdıysanız ona gönderebileceğiniz en samimi, en içten, en anlamlı özür mesajlarını aşağıda bulabilir ve içlerinden en uygun olanı seçerek ona gönderebilirsiniz.

Sevgiliye özür mesajı

Sevgiliye özür mesajı gönderilecekse öncelikle yapılan hatanın büyüklüğüne ve duruma göre ifadeler seçmek önemlidir. Ona gerçekten pişman olunduğunun, onun kalbini kırmaktan mutsuz olunduğunun tam olarak ifade edilmesi gerekir. Doğru kelimeleri ve hatta doğru emojileri seçerek kısa bir özür dilerim mesajı ile bile kırılan kalbi onarmak mümkün olabilir.

Bir sevgiliye özür mesajları atmanız gerektiği farklı durumlar için birbirinden anlamlı ve içten özür mesajı örneklerini sizler için derledik. Aşağıda görebileceğiniz kısa ve uzun özür mesajı örnekleri arasından hem durumunuza hem de ilişkinize en uygun olduğunu düşündüğünüz mesajı ona gönderebilirsiniz. Belki kısacık bir mesaj tüm hatalarınızı affettirecek ve kırdığınız kalbi onarmanıza yardımcı olacaktır.

Sevgiliye kısa özür mesajı örnekleri

Kalbi kırılan sevgiliye gönderilecek içten bir mesaj, kısa ya da uzun olması fark etmeksizin yapılan hatayı affettirebilir. Önemli olan gerçekten pişman olunduğunun ve samimi olunduğunun karşı tarafa doğru sözler aracılığı ile geçmesidir. Bir kadına ya da bir erkek sevgiliye özür mesajı göndermeniz gereken bir durumun içindeyseniz aşağıdaki örnek özür mesajlarından faydalanabilirsiniz. Sevgiliye kısa özür mesajı örnekleri:

Sevgilim, yaptığım tüm hatalar için senden çok çok özür dilerim. Bir daha tekrar etmeyeceğime seni bir daha asla kırmayacağıma söz veriyorum. Ne olur beni affet!

Söylediğim sözlerin seni bu denli inciteceğini kalbini bu kadar kıracağını bilseydim asla söylemezdim. Her kul hatasıyla var derler sevgilim. Beni affet ne olur.

Aşkım, biliyorsun ki her insan hata yapar. Bu da benim sana son hatam olacak. Hiç ister miyim kalbini kırmak? Ne olur bana inan, bana güven ve beni affet.

Sevgiliye uzun özür mesajı örnekleri

Sevgilinizin kalbini kırdığınız zaman yüz yüze konuşmak ve belki ufak bir sürprizle ondan özür dilemek en doğrusu olacaktır. Ancak bazen karşı taraf öyle kırılmıştır ki değil sizinle yüz yüze gelmek telefonlarınızı açmak bile istemez. Yine de ona göndereceğiniz bir mesajı okuma ihtimali her zaman vardır. Bu ihtimale karşılık ona sıcağı sıcağına bir özür mesajı göndermek son derece doğru bir adım olacaktır. Eğer sevgiliye özür dileme mesajlarınızın uzun olmasını istiyorsanız, aşağıda verilen örnek özür mesajlarına bir göz atabilirsiniz. Bir sevgiliye özür dilerim mesajları göndermeden önce aşağıdaki alternatif ve uzun özür mesajları size faydalı olabilir. Sevgiliye uzun özür mesajı örnekleri: