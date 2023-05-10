Uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı: Uzaktaki sevgiliye gönderilecek en anlamlı iyi geceler mesajları

Günümüzde aynı şehirde yaşayanların bile sağlıklı ve güzel giden bir ilişki sürdürebilmesi yeterince zorken bir de araya mesafeler girdiğinde daha da zorlaşabilir. Ancak karşılıklı hoşgörü, anlayış, fedakarlık ve arada sırada yapılan küçük sürprizlerle mesafeler yok sayılabilir. Özellikle güne birlikte başlamak, gün içinde varlığını karşı tarafa hissettirmek ve uyumadan önce haberleşmek son derece önemlidir.

Uzaktaki sevgiliye anlamlı iyi geceler mesajı

Uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajları kısa ya da uzun olabilir. Önemli olan mesajların kısalığı ya da uzunluğu değil içeriğidir. Sadece iyi geceler yazarak bile her an onu kalbinizde aklınızda taşıdığınızı belli etmiş olursunuz. Ama yine de sevimli ve romantik emojilerle süslü, anlamlı, duygusal romantik bir iyi geceler mesajı hem karşı tarafı mutlu edecek hem de ikiniz içinde güzel rüyalarla dolu, huzurlu bir uyku sağlayacaktır.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin gönderebileceğiniz, ilişkinize en uygun olanı seçip gönderebileceğiniz uzaktaki sevgiliye anlamlı iyi geceler mesajı örneklerini aşağıda görebilirsiniz. Bu mesajlar arasında sevdiğiniz kişiye duygularınızı en iyi ifade ettiğini düşündüğünüz mesajı seçebilir ve uzaklardaki sevgilinize gönderebilirsiniz.

Uzaktaki sevgiliye kısa iyi geceler mesajı örnekleri

Herhangi bir sebeple sevgilisinden uzakta yaşamak durumunda kalan kişiler, gün boyunca gözünü telefondan ayıramaz. Ondan gelecek kısa bir mesaj gününü güzelleştirebilir. Bu mesajlaşmalar ilişkiyi de canlı tutma konusunda yardımcı olacaktır.

İyi geceler sevgilim, gözümün görmediği ama yüreğimde nefesini hissettiğim sevgilim iyi geceler.

Mesafeler bizi ayırmayı yetmedi sevdiğim, hadi uyuyalım da rüyalarımızdaki randevumuza geç kalmayalım. İyi geceler.

En güzel rüyalar bizi bulsun sevgilim. Bir gün daha biterken sana olan aşkım bir gün daha büyüdü. İyi geceler, iyi uykular.

Gecen huzurlu, yüreğim sevgimle dolsun meleğim. İyi gecelerimiz olsun.

İyi geceler, renkli rüyalar gönlümün sultanı. Bugün de varlığının verdiği huzurlu bitiriyorum günü, gözkapaklarımın içinde senin resmin kapatıyorum gözlerimi.

Uykumda rüyam, gökyüzümde yıldızım, dünyada cennetim sensin kelebeğim. İyi geceler, iyi uykular, güzel rüyalar.

Uzaktaki sevgiliye uzun iyi geceler mesajı örnekleri

Aynı şehirde yaşayan insanların sürdürdüğü ilişkilerde sıradan olan günaydın ya da iyi geceler mesajları uzak mesafe ilişkisi yaşayan kişiler için son derece anlamlı, önemli ve atlanmaması gereken durumlardır. Uzaktaki sevgiliye duygusal iyi geceler mesajı göndermek, aradaki mesafeleri, yolları, şehirleri unutmanın en iyi yollarından biridir.