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Uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı: Uzaktaki sevgiliye gönderilecek en anlamlı iyi geceler mesajları

08.05.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak mesafe ilişkisi sürdürmek oldukça zordur. Ancak aradaki bağ, sevgi ve karşılıklı sadakat ve fedakarlıkla mesafeleri kısaltmak mümkün olur. Güne bir telefon mesajı ile de olsa birlikte başlamak ve uyumadan önce iyi geceler mesajı göndermek özellikle uzak mesafe ilişkileri yaşayan kişiler için son derece önemli ve anlamlıdır. İşte sizler için uzaktaki sevgilinize gönderebileceğiniz iyi geceler mesajlarını derledik!

Uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajı: Uzaktaki sevgiliye gönderilecek en anlamlı iyi geceler mesajları

Günümüzde aynı şehirde yaşayanların bile sağlıklı ve güzel giden bir ilişki sürdürebilmesi yeterince zorken bir de araya mesafeler girdiğinde daha da zorlaşabilir. Ancak karşılıklı hoşgörü, anlayış, fedakarlık ve arada sırada yapılan küçük sürprizlerle mesafeler yok sayılabilir. Özellikle güne birlikte başlamak, gün içinde varlığını karşı tarafa hissettirmek ve uyumadan önce haberleşmek son derece önemlidir.

Uzaktaki sevgiliye anlamlı iyi geceler mesajı

Uzaktaki sevgiliye iyi geceler mesajları kısa ya da uzun olabilir. Önemli olan mesajların kısalığı ya da uzunluğu değil içeriğidir. Sadece iyi geceler yazarak bile her an onu kalbinizde aklınızda taşıdığınızı belli etmiş olursunuz. Ama yine de sevimli ve romantik emojilerle süslü, anlamlı, duygusal romantik bir iyi geceler mesajı hem karşı tarafı mutlu edecek hem de ikiniz içinde güzel rüyalarla dolu, huzurlu bir uyku sağlayacaktır.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin gönderebileceğiniz, ilişkinize en uygun olanı seçip gönderebileceğiniz uzaktaki sevgiliye anlamlı iyi geceler mesajı örneklerini aşağıda görebilirsiniz. Bu mesajlar arasında sevdiğiniz kişiye duygularınızı en iyi ifade ettiğini düşündüğünüz mesajı seçebilir ve uzaklardaki sevgilinize gönderebilirsiniz.

Uzaktaki sevgiliye anlamlı doğum günü mesajı Uzaktaki sevgiliye anlamlı doğum günü mesajı

Uzaktaki sevgiliye kısa iyi geceler mesajı örnekleri

Herhangi bir sebeple sevgilisinden uzakta yaşamak durumunda kalan kişiler, gün boyunca gözünü telefondan ayıramaz. Ondan gelecek kısa bir mesaj gününü güzelleştirebilir. Bu mesajlaşmalar ilişkiyi de canlı tutma konusunda yardımcı olacaktır.

  • İyi geceler sevgilim, gözümün görmediği ama yüreğimde nefesini hissettiğim sevgilim iyi geceler.
  • Mesafeler bizi ayırmayı yetmedi sevdiğim, hadi uyuyalım da rüyalarımızdaki randevumuza geç kalmayalım. İyi geceler.
  • En güzel rüyalar bizi bulsun sevgilim. Bir gün daha biterken sana olan aşkım bir gün daha büyüdü. İyi geceler, iyi uykular.
  • Gecen huzurlu, yüreğim sevgimle dolsun meleğim. İyi gecelerimiz olsun.
  • İyi geceler, renkli rüyalar gönlümün sultanı. Bugün de varlığının verdiği huzurlu bitiriyorum günü, gözkapaklarımın içinde senin resmin kapatıyorum gözlerimi.
  • Uykumda rüyam, gökyüzümde yıldızım, dünyada cennetim sensin kelebeğim. İyi geceler, iyi uykular, güzel rüyalar.
Sevgiliye gönderilecek duygusal doğum günü mesajları Sevgiliye gönderilecek duygusal doğum günü mesajları

Uzaktaki sevgiliye uzun iyi geceler mesajı örnekleri

Aynı şehirde yaşayan insanların sürdürdüğü ilişkilerde sıradan olan günaydın ya da iyi geceler mesajları uzak mesafe ilişkisi yaşayan kişiler için son derece anlamlı, önemli ve atlanmaması gereken durumlardır. Uzaktaki sevgiliye duygusal iyi geceler mesajı göndermek, aradaki mesafeleri, yolları, şehirleri unutmanın en iyi yollarından biridir.

  • Gözlerimi kapatıp seni yanımda hayal etme zamanı geldi. Şimdi uyuyacağım ve yüreğimdeki seni rüyalarıma alıp en güzel düşleri göreceğim. Yarın sabah uyandığımda seni bir gün daha fazla sevmiş olacağım. İyi geceler sevgilim, en güzel rüyalar seninle olsun.
  • Bugün gözlerimi sana açtım şimdi yine sana kapatıyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki çok yakında ayrı uyuduğumuz günler sona erecek. Yakında kavuşacağız ve bir daha hiç ayrı kalmayacağız. Seni seviyorum bitanem ,iyi geceler, iyi uykular.
  • Sen benim gündüz düşüm, sen benim gece rüyalarımı süsleyen kadınsın. Aşkı seninle öğrendim, sevginin anlamını sende buldum biricik sevgilim. Bugün nasıl seninle başladıysa seninle de bitiyor yine ve biliyorum ki kavuşmamıza bir gün daha yaklaşmış olduk. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı. İyi geceler aşkım.
Sevgiliniz mutlu uyansın: Sevgiliniz için günaydın mesajları Sevgiliniz mutlu uyansın: Sevgiliniz için günaydın mesajları

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