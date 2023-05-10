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Uzaktaki sevgiliye doğum günü mesajı: Uzaktaki sevgiliye gönderilecek en anlamlı doğum günü mesajları

08.05.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yan yana, aynı şehirde ilişki yaşamanın dahi zor olduğu günümüz dünyasında uzak mesafe ilişkilerini yürütmek daha da zor hâle gelmeye başladı. Uzak şehirler arası olmasa da uzak mesafe ilişkilerini kalıcı kılmak ve sağlıklı bir şekilde idare etmek için çiftlerin karşılıklı olarak bazı fedakârlıklar ve küçük sürprizler yapması gerekiyor. Özellikle doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerde gönderilecek anlamlı ve romantik mesajlar ilişkinin heyecanını canlı tutabilmek mümkün olabilir.

Uzaktaki sevgiliye doğum günü mesajı: Uzaktaki sevgiliye gönderilecek en anlamlı doğum günü mesajları

Ayrı şehirlerde yaşayan, çeşitli nedenlerle farklı şehirlerde olma zorunluluğu yüzünden uzak mesafe ilişkisi sürdürmeye çalışan sevgililer özellikle yıl dönümü, doğum günü gibi önemli günlerde yan yana olamayabilir. Bu durumlarda birbirlerine gönderecekleri romantik, derin anlamları olan, sevgi dolu mesajlar aradaki bağı güçlendirecek ve ileride birlikte hatırlanacak hoş anılar yaratacaktır. Mesajın kısa ya da uzun olmasından çok derin anlamlar içermesi ve iki kişiye özel bir romantizm barındırması son derece önemlidir.

Uzaktaki sevgiliye duygusal doğum günü mesajı göndermek hem onun tüm günü mutlulukla, gülümseyerek geçmesini sağlayacak hem de onun mutluluğuyla sizi de mutlu edecektir. Eğer uzaktaki sevgiliye doğum günü mesajları göndermek istiyor ve uygun bir mesaj bulamıyorsanız sizin için derlediğimiz uzun ve kısa en romantik doğum günü mesajlarının arasından size ve ilişkinize en uygun olanı seçip gönderebilirsiniz.

Sevgiliye gönderilecek duygusal doğum günü mesajları Sevgiliye gönderilecek duygusal doğum günü mesajları

Uzaktaki sevgiliye anlamlı doğum günü mesajı

Farklı nedenlere bağlı olarak ayrı düşen sevgililerin başka şehirlerdeyken de ilişkilerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde yürütebilmesi elbette mümkündür. Ancak bunun için bazı jestler, küçük sürprizler, gün içinde gönderilen romantik ve anlamı mesajlar önemli ve biraz da gereklidir. Ayrı şehirlerde olsalar da her an yan yanaymış gibi hissetmek ilişkiyi yaşayan iki taraf için de iyi olacaktır.

Gönderilecek olan mesajın kısa ya da uzun olması çok önemli değildir. Ama mesaj özellikle de doğum günü için gönderilecekse derin anlam ve romantizm içermelidir. Size ilham vereceğini düşündüğümüz hem erkeğe hem de kadın sevgiliye uygun olarak derlediğimiz kısa ve uzun olan, uzaktaki sevgiliye anlamlı doğum günü mesajı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu seçenekler arasından onu en mutlu edeceğini düşündüğünüz özel mesajı seçip sevgilinize gönderebilirsiniz.

Uzaktaki sevgiliye göndermek için kısa mesaj örnekleri

  • Aşkım, bugün belki bedenen yanında olamıyorum ama aynı sabaha birlikte uyandığımız günlerin hayaliyle yaşıyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki doğdun.
  • Sevgilim, iki farklı şehirde iki yarım yüreğiz. Yan yana gelmesek de biz aslında hep birlikteyiz. Seni seviyorum ve her geçen gün biraz daha aşık oluyorum. Olmasan da varsın, başka şehirde olsan da aslında hep yanımdasın. İyi ki doğdun sevgilim.
  • Doğum günün kutlu olsun biricik sevgilim. Bu yan yana olamadığımız son doğum günün olsun. Seni seviyorum ve en kısa sürede ayrılmamak üzere yan yana geleceğimizin hayalini kuruyorum. İyi ki doğdun.
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Uzaktaki sevgiliye göndermek için uzun mesaj örnekleri

  • Bir arada yan yana kutlayacağımız nice doğum günlerine sevgilim. Sanma ki bu özel günde yanında değilim. Ben her gün her an kalbindeyim. Senin de yerin benim kalbimdir. Sen benim kalbimin sultanısın. Birlikte kutlayacağımız doğum günleri çok yakın, biliyorum. Sevi seviyorum, iyi ki doğdun bir tanem, meleğim.
  • Yaşam enerjim, hayat ışığım. Onca kilometre öteden bile kalbinin sesini yüreğimde hissettiğim meleğim. Bugün benim için en önemli gün çünkü sen doğdun. İyi ki doğdun iyi ki hayatım oldun. İyi ki varsın sevgilim ve son nefesime kadar hep kalbimin efendisi sen olacaksın.

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