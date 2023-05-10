Sevgiliye doğum günü mesajı: Sevgiliye gönderilecek en güzel, uzun ve anlamlı doğum günü mesajları

Doğum günleri sadece o gün doğan kişiler için değil o kişilerin sevenler için de özeldir. Yılda bir kez olan bu özel günde sevgiliden anlamlı bir doğum günü mesajı gelmesi herkesi sevindirir. Siz de sevgilinize yapacağınız doğum günü sürprizi dışında ona güzel, özel, romantik ve anlamlı bir mesaj göndermek istiyorsanız sizin için derlediğimiz kısa ya da uzun doğum günü mesajlarından en uygun olduğunu düşündüğünüzü seçip ona gönderebilirsiniz.

Sevgiliye kısa doğum günü mesajı

Bir sevgiliye anlamlı doğum günü mesajı seçebilmek için onu iyi tanıyor olmanız, nasıl sözlerle mutlu olacağını bilmeniz gerekir. Bazen uzun bir mesaj göndermenize gerek kalmadan sadece birkaç kelime ile bir mesaj hazırlayarak onun kalbine dokunabilirsiniz. Sevgilinize göndermek için içlerinden seçebileceğiniz kısa doğum günü mesajları önerilerini aşağıda görebilirsiniz. Sevgiliye kısa doğum günü mesajı örnekleri:

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın sevgilim. Doğum günün kutlu olsun.

Daha önce yanında olamadığım tüm doğum günlerin için: Doğum günün kutlu olsun sevgilim.

İyi ki doğdun da nefesim oldun, kaderim oldun, hayatım oldun. İyi ki varsın aşkım.

Ömrüm, en güzel anlarımın, günlerimin mimarı sevgilim. İyi ki doğmuşsun da kesişmiş yollarımız. İyi ki varsın, iyi ki doğdun prensesim.

Nice yaş günlerini, yan yana, diz dize, göz göze geçirmemiz dileğiyle sevgilim. İyi ki doğdun.

Kadın ya da erkek sevgiliye doğum günü mesajları uzun da olabilir. Birkaç cümleden oluşan, duygularınızı özetleyen uzun bir mesaj da gönderebilirsiniz. Sevgiliye gönderilecek uzun doğum günü mesajı için seçenekleri aşağıda görebilir, duygularınıza en uygun olduğunu düşündüğünüz mesajı özel gününde göndermek için seçebilirsiniz.

Sevgiliye uzun doğum günü mesajı

Sevgiliye duygusal doğum günü mesajı göndermek hem onun bu özel gününü renklendirecek hem de onun mutluluğu ile sizin de mutlu olmanıza neden olacaktır. Kısa ya da uzun olduğu fark etmeksizin hem kadına hem de erkeğe gönderebileceğiniz farklı doğum günü mesajı seçeneklerini aşağıda görebilir, içlerinden birini seçerek ona gönderebilir ve onun için son derece özel olan bugünü ikiniz için de daha özel bir hâle getirebilirsiniz. Sevgiliye uzun doğum günü mesajı örnekleri: