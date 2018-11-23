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Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABLASI İLE SEVGİLİSİNİ VURAN KİŞİ TUTUKLANDI Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş.

Ablası ile sevgilisini vurup kaçan kardeş yakalandı (2)

ABLASI İLE SEVGİLİSİNİ VURAN KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. (19) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere "Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı" diye seslendi.
Caner Ş.'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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