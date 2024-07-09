Ablasının bebeğine vereceği isme inanamadı: 'Kız kardeşim bebeğine bir balık adını verecek ve bu tamamen ciddi'

Ebeveynlere çocuklarına isim koyma konusunda genellikle serbestlik tanınır ancak bazı seçenekler o kadar uçuktur ki sizi şaşkına çevirebilir. Yakında teyze olacak bir kadın, ablasının henüz doğmamış oğlu için seçtiği isim karşısında şaşkına döndü. Çünkü seçtiği isim, kardeşine ilk başta şaka gibi gelse de, son derece sıra dışıydı.

OKYANUSA MERAKLIYDI

Hikayeyi Reddit'te paylaşan genç kız, kız kardeşinin çocukluğundan beri okyanusla ilgili her şeye meraklı olduğunu ve kendi küçük kızına denizden ilham alan bir isim koymayı kafasına koyduğunu söyledi.

Ocean, Marina, Coral ve Finn gibi seçebileceğiniz bir sürü ilginç denizcilik adı var ama bu anne adayı tam gaz gitti ve balık pazarından bir isim seçti. Oğluna 'Seabass' adını vermek istiyor. Yani levrek.

"UYDURMUŞ OLMAYI İSTERDİM"

Şaşkın kız kardeş şöyle anlattı: "Levrek adını seçtiğini söyledi, evet, balık. Bunu uydurmuyorum, gerçekten uydurmuş olmayı isterdim. O her zaman şakacı bir insandı, bu yüzden şaka yaptığını gerçekten düşündüm ama bunu gerçekten sevdiğini söyledi."

Bu sadece bir hamilelik şakası değil. Yedi aylık hamile olan anne adayı, bu konuda çok ciddi olduğunu göstererek, üzerinde 'Deniz Levreği' yazan kişiselleştirilmiş ekipmanlara çoktan para harcadı.

Ablasının seçimine saygı duymaya çalıştığını anlatan kadın, "Ona bunun gerçekten iyi bir seçim olduğunu düşünmediğimi söyledim, ona başka doğa veya okyanus isimleri vermeye çalıştım ve hatta Sebastian ismini kullanıp kullanamayacağını sordum, ama o istemedi ve 'Bu isim ona uygun gibi geliyor' dedi. Onun benim çocuğum olmadığını biliyorum ve bu yüzden onun seçimine saygı duymaya çalışıyorum." dedi.

Yorumcular annenin isim seçimine şaşırdılar, bazıları 'Deniz Levreği'nin Sebastian adında bir çocuk için sevimli bir lakap olacağını, ancak kendi başına bir isim olmayacağını belirttiler.

Şok olmuş bir yorumcu şöyle yazdı: "Aman Tanrım. Sebastian adında, ailesi tarafından Seabass diye çağrılan küçük bir çocuk tanıyoruz ama bu onun gerçek adı değil!"

Başka biri de şunları ekledi: "Buna güzel bir şekilde cevap vermenin bir yolunu gerçekten düşünemiyorum... Gerçekten şaşkınım."







