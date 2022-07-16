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  4. Ablası üzerine kapıyı kilitledi, balkondan çarşafla alt kata inmeye çalıştı! Genç kadının feci ölümü

Ablası üzerine kapıyı kilitledi, balkondan çarşafla alt kata inmeye çalıştı! Genç kadının feci ölümü

16.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki genç kadın birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken 10. kattan aşağı düştü. Derya T. feci şekilde can verirken olaydan önce ablasıyla tartıştığı, ablasının kendisini eve kilitlediği iddia edildi.

Ablası üzerine kapıyı kilitledi, balkondan çarşafla alt kata inmeye çalıştı! Genç kadının feci ölümü

İddiaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.

ÇARŞAFLA ALT DAİREYE İNMEK İSTEDİ

Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA-20220716-28433183-28433181-BALKONDAN_CARSAFLA_INMEYE_CALISIRKEN_10_KATTAN_DUSTUGU_ONE_SURULEN_GENC_KADIN_OLDU

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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