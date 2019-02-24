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"AB'nin Bosna Hersek'e tutumu kesinlikle değişiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi danışmanlarından Slaven Kovacevic: - "AB'nin Bosna Hersek'e karşı tutumu kesinlikle değişiyor" - "Avrupa Parlamentosunda yaklaşan seçimler Bosna Hersek için bir fırsat olabilir zira mevcut yönetim görevi devretmeden önce Batı Balkanlar için bir adım atmak istiyor"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi danışmanlarından Slaven Kovacevic, "Avrupa Birliğinin (AB) Bosna Hersek'e karşı tutumu kesinlikle değişiyor. Avrupa Parlamentosunda yaklaşan seçimler Bosna Hersek için bir fırsat olabilir zira mevcut yönetim görevi devretmeden önce Batı Balkanlar için bir adım atmak istiyor." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bağımsız Entelektüeller Birliği tarafından "AB Bosna Hersek'e karşı tutumunu değiştiriyor mu?" konulu çalıştay düzenlendi.

Çalıştayda AB'den "aday ülke" statüsü bekleyen Bosna Hersek'in mevcut durumu ele alındı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in danışmanı Slaven Kovacevic, burada yaptığı konuşmada, AB yetkililerinin "potansiyel aday ülke" olarak gördükleri ülkelerin iç işleri, siyasi durum ve ilişkilerine göre tutum değiştirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"AB'nin Bosna Hersek'e karşı tutumu kesinlikle değişiyor. Avrupa Parlamentosunda yaklaşan seçimler Bosna Hersek için bir fırsat olabilir zira mevcut yönetim görevi devretmeden önce Batı Balkanlar için bir adım atmak istiyor." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde tamamlaması gereken birçok sorumluluğunun olduğunu belirten Kovacevic, "Bosna Hersek'te ifade özgürlüğü, kamu yönetimi ve yargı konularında reformların yapılması gerekir. AB ayrıca savaş suçlularının kahramanlaştırılmasından vazgeçilmesini talep ediyor." diye konuştu.

Kovacevic, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta "savaş suçundan" hüküm giymiş kişilerin ve soykırımın görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bosna Hersek aday ülke statüsü alabilmek için öncelikle AB tarafından gönderilen ek sorulara cevap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Son kararı AB'nin vereceğini vurgulayan Kovacevic, "Bosna Hersek gibi gelişimini tamamlamamış bir ülkenin AB üyesi olması tehlikeli olabilir." dedi.

Bağımsız Entelektüeller Birliğinden Hamza Basic de Bosna Hersek'in AB'ye "özel durum" nedeniyle alınmaması gerektiğini ifade ederek, "Aday ülke statüsünü bir an önce almamız gerektiğini kanaatindeyim. Üye olmak ise zamanı geldiğinde gerçekleşecektir." diye konuştu.

Bosna Hersek'in, 2016 yılının şubat ayında AB üyeliği için yaptığı resmi başvuru, aynı yılın eylül ayında kabul edilmişti. 2016 yılının sonunda üyelik süreci kapsamında AB soru kitapçığını teslim alan Bosna Hersek, kendisine "aday ülke" statüsü verilmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği bosna hersek Süreç

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