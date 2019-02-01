Abonelik işlemlerinde yeni dönem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla "obez devletten" kurtulmak için önemli bir adım attıklarını bildiren Oktay, çok daha dinamik bir devlet yapısına dönüşmek adına kamunun sunduğu hizmetlerde önemli bir sadeleştirme yaptıklarını kaydetti.

Yeni sistemle beraber başlayan stratejik dönüşümün sahada vatandaşa yansıdığı alanlardan birinin de e-devlet olduğunu anlatan Oktay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüm bakanlarlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı'nda gelinen son durum değerlendirildi.

Kamunun vatandaşlara, özel sektöre ve kendisine verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlet'e entegre ettiklerini vurgulayan Oktay, "2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlayacağız. e-Devlet hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bundan sonraki aşamada, sistemi akıllılaştırarak, kamuda dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını aktardı.

- Abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna değinen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek." ifadelerini kullandı.