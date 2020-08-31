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  4. Abu Dabi’deki patlamada bilanço netleşiyor: 2 ölü

Abu Dabi’deki patlamada bilanço netleşiyor: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan bir restoranda gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yer alan Rashid bin Saeed Caddesi’ndeki bir restoranda gaz patlaması meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan bir restoranda gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yer alan Rashid bin Saeed Caddesi’ndeki bir restoranda gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Acil Durum ve Kamu Güvenliği Departmanından müdahale ekipleri, yaralanan başka kişiler olmadığından emin olmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için binaların kapsamlı kontrolünü gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Patlamanın ardından restoranda büyük hasar oluştu.

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