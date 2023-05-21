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  4. Aç kalan ayılar Artvin'de yayla evlerini talan etti

Aç kalan ayılar Artvin'de yayla evlerini talan etti

21.05.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de aç kalan ayılar Artvin'de bulunan Fıstıklı köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi.

Aç kalan ayılar Artvin'de yayla evlerini talan etti

Merkeze bağlı Fıstıklı köyü yaylasında yiyecek arayan ayılar evlere dadandı. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti. Hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar harabeye dönen evlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

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'MADDİ HASAR OLDUKÇA YÜKSEK'

Bölge halkından Yaşar Çil yaptığı açıklamada, “Hatila Vadisi'nde bulunan Fıstıklı köyü yaylası ve etrafında 6 adet yayla bulunuyor. Genellikle hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı yaylalar buralar. Ayı neredeyse bütün yaylara, bütün evlere girmiş. Tahtalar kırılmış, çatılar sökülmüş. Mutfak ve yatak eşyaları gibi birçok ev eşyası ayılar tarafından tahrip olmuş. Maddi hasar oldukça yüksek yapacak bir şey yok. Burası milli parksa biz de bunu çekeceğiz. Umarım yetkililer bunlarla ilgilenir, köylünün bu sorunu bir şekilde çözülür” diye konuştu. (İHA)

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Artvin

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