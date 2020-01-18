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  4. Aç kalan tilki mermer ocağına geldi

Aç kalan tilki mermer ocağına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki mermer ocağına gelerek karnını doyurdu.Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği merkeze bağlı Kaşköy yakınlarındaki mermer ocağının davetsiz bir misafiri vardı.

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki mermer ocağına gelerek karnını doyurdu.
Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği merkeze bağlı Kaşköy yakınlarındaki mermer ocağının davetsiz bir misafiri vardı. Kar nedeniyle aç kalan tilki, yiyecek bulmak için dağlık bölgeden mermer ocağına kadar indi. Tilkinin geldiğini fark eden mermer ocağının güvenlik görevlisi, tilkiyi doyurmak için ekmek parçalarını tilkiye attı.
Bir taraftan güvenlik görevlisinin attığı ekmek parçalarını yiyen tilki, bir taraftan da ürkek tavırlar sergiledi. Tilkinin doymadığını fark eden güvenlik görevlisi kendi yiyeceği ekmeğin tamamını tilkiye verdi. Ekmeği alan tilki daha sonra mermer ocağından uzaklaştı.

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