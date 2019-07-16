Aç karnına sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor, kilo verdiyor mu?

Son dönemlerde sadece sabah uyanır uyanmaz değil aynı işlemin gece yatmadan önce de uygulanır olduğu söylemleri artmıştır. Peki bu kadar sık bilinen ve uygulanan elma sirkesi yöntemi gerçekten işe yarıyor mu dersiniz? Bunun için öncelikle elma sirkesinin içeriğini ve vücuda etkilerini bilmek gerekir.
Elma sirkesi içeriğinde su, elma, tuz, şeker ya da bal, vitamin, mineral bulunduran fermente bir sıvıdır. Mayalandırılarak elde ediliyor olması içeriğinde sağlıklı bakterilerin üremesini sağlamaktadır. Doğal bir antiseptik ve antifungal özelliğe sahiptir. Bu sayede zararlı bakteri ve mantarlar ile savaşmaya yardımcıdır. Sadece içerek değil, solüsyon olarak da kullanılmaktadır. İçinde en bol bulunan mineraller potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor, demir mineralleridir. Bu sayede sıvı - elektrolit dengesini sağlamada avantajlı olduğu gibi bazı ilaçlar ile etkileşim riski de bulunmaktadır.
ELMA SİRKESİNİN ANA MADDELERİNDEN: ASETİK ASİT
Araştırmalar az sayıda olsa da; elma sirkesi ile desteklenen sağlıklı bir beslenme planı ile kilo vermek mümkündür. Hiçbir besin tek başına kilo verdiren bir mucize değildir. Ancak iyi bir beslenme planına ek olarak düzenli elma sirkesi tüketiminin kilo kaybı sürecindeki olumlu etkileri mevcuttur.
Obez bireyler üzerinde yaklaşık 12 hafta süren bir çalışmada; her gün düzenli olarak 2 çorba kaşığı elma sirkesi alan grubun almayanlara göre kilo kayıplarının daha fazla olduğu ve karın yağlarının eskiye oranla daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun iştahı bastırıp sindirimi yavaşlatabilecek özellikte olan ‘asetik asit’ ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
BİRKAÇ DEZAVANTAJI DA VAR
Diş minesine zarar verebilir.
Özetlemek gerekirse; Elma sirkesi pek çok araştırmalara konu olmuş, vücutta olumlu pek çok etkisi olan, fermente, asidik bir sıvıdır. Araştırma sonuçlarındaki gibi faydalı etkilere sahip olabilmek için düzenli tüketim esastır. Belirtilen dezavantajlarına dikkat edildiği sürece, su içerisine 1 ya da 2 yemek kaşığı karıştırılarak, salatalara ve soslara eklenerek, yemeklerinizi yaparken ya da yaptıktan sonraki aşamada ilave edilerek tüketilebilir. Vücutta antiseptik etkisi ile enfeksiyonlara karşı da olumlu etkilidir. Kilo verme konusunda ise; sağlıklı bir beslenme planı eşliğinde, midenin tam dolu olmadığı tercihen sabah aç karna ya da akşam yatmadan önce düzenli olarak tüketildiğinde faydalı olmaktadır. Miktar olarak içerdiği mineral dengesi de değerlendirildiğinde günde 2 yemek kaşığını geçmemek gerekmektedir.
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