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Aç karnına sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor, kilo verdiyor mu?

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
BESLENME HABERLERİ  | 16.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

M.Ö.5000’li yıllara dayanan sağlam bir geçmişe sahip olan elma sirkesi yıllardır pek çok alanda kullanılmaktadır. Salataların, sosların gözde lezzetlerinden olan elma sirkesinin kullanımı mutfağı aşmış ve kozmetik, temizlik gibi alanlara da yayılmış durumdadır. Her ne alanda kullanılırsa kullanılsın hiçbiri elma sirkesini bir diyet klişesi olarak ‘sabah uyanır uyanmaz bir bardak suyun içine elma sirkesi ekleyip içmek’ kadar popüler hale getirememiştir.

Aç karnına sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor, kilo verdiyor mu?

Son dönemlerde sadece sabah uyanır uyanmaz değil aynı işlemin gece yatmadan önce de uygulanır olduğu söylemleri artmıştır. Peki bu kadar sık bilinen ve uygulanan elma sirkesi yöntemi gerçekten işe yarıyor mu dersiniz? Bunun için öncelikle elma sirkesinin içeriğini ve vücuda etkilerini bilmek gerekir.
Elma sirkesi içeriğinde su, elma, tuz, şeker ya da bal, vitamin, mineral bulunduran fermente bir sıvıdır. Mayalandırılarak elde ediliyor olması içeriğinde sağlıklı bakterilerin üremesini sağlamaktadır. Doğal bir antiseptik ve antifungal özelliğe sahiptir. Bu sayede zararlı bakteri ve mantarlar ile savaşmaya yardımcıdır. Sadece içerek değil, solüsyon olarak da kullanılmaktadır. İçinde en bol bulunan mineraller potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor, demir mineralleridir. Bu sayede sıvı - elektrolit dengesini sağlamada avantajlı olduğu gibi bazı ilaçlar ile etkileşim riski de bulunmaktadır.

ELMA SİRKESİNİN ANA MADDELERİNDEN: ASETİK ASİT

  • Antibakteriyal ve antifungal özelliklerinin nedeni, elma sirkesinin içerdiği asetik asittir. Bakteriler asidik ortamları sevmezler. Özellikle ağız kokusu ve bir mide rahatsızlığı nedeni olan ‘Helicobakter pylori’ nin bu etkileri asetik asit ile indirgenebilir.
  • Bir çalışmada elma sirkesinin ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilecek ‘Candida albicans’ mantarı ve ‘Escherichia coli’ bakterisinin üremesine engel olduğu gözlemlenmiştir.
  • Bir başka çalışmada ise; çeşitli cilt enfeksiyonları yaratabilecek ‘Staphylococcus aureus’ un üzerinde etkileri gözlemlenmiştir.
  • Tip 2 diyabeti engellemeye yardımcıdır.
  • Araştırmalara göre elma sirkesi tüketerek mide boşalma süresi uzatılabiliyor ve böylece besinlerin kana karışma süresi de uzamış oluyor. Dolayısıyla kan şekeri daha dengeli yükseliyor.
  • Tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada; 2 gün boyunca 2 çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş su tüketilip açlık kan şekeri ölçüldüğünde, kısa vadede bile %6 lık bir düşüş tespit edilmiştir.
  • Bağırsak alışkanlıklarını düzenlemeye yardımcıdır.
  • Düzenli olarak tüketilen elma sirkesinin fermente özelliğinden kaynaklanan sağlıklı bakteriler içermesi sayesinde bağırsak florasını temizlediği ve sağlıklı bağırsak alışkanlığı kazandırdığı gözlemlenmiştir.
  • Kilo kaybına destek olur.

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Araştırmalar az sayıda olsa da; elma sirkesi ile desteklenen sağlıklı bir beslenme planı ile kilo vermek mümkündür. Hiçbir besin tek başına kilo verdiren bir mucize değildir. Ancak iyi bir beslenme planına ek olarak düzenli elma sirkesi tüketiminin kilo kaybı sürecindeki olumlu etkileri mevcuttur.
Obez bireyler üzerinde yaklaşık 12 hafta süren bir çalışmada; her gün düzenli olarak 2 çorba kaşığı elma sirkesi alan grubun almayanlara göre kilo kayıplarının daha fazla olduğu ve karın yağlarının eskiye oranla daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun iştahı bastırıp sindirimi yavaşlatabilecek özellikte olan ‘asetik asit’ ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

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BİRKAÇ DEZAVANTAJI DA VAR

  • Vücudumuz için olumlu özellikleri olsa da elma sirkesinin de birkaç dezavantajı bulunmaktadır.
  • Mide bulantısı ve hazımsızlığa neden olabilir.
  • Elma sirkesinin Ph değeri yaklaşık 4.2 dir. Bu da oldukça asidik bir derecedir. Özellikle elma sirkesinin tüketilmesinin önerildiği saatler olan sabah erken ve akşam geç saatlerde yarı boş mideye asidik besin alımı bazı bireylerde mide bulantısına neden olabilmektedir. Mide asidi ile birleştiğinde, tüketilen diğer besinler ile de ilişkili olmakla birlikte, gaz ve besinin geri dönüşüne neden olabilmektedir.

  • Diş minesine zarar verebilir.

  • Asitli yiyecek ve içeceklerin tümünde olduğu gibi elma sirkesinde de dişlerle temasta oluşabilecek bir hasar mümkündür. Ancak bundan korunmanın da bir yolu vardır. Elma sirkesi tükettikten hemen sonra su içilip ağzın çalkalanması ile ağız içi florası ve dişler temizlenecektir.
  • Bazı ilaçlar ile elma sirkesi etkileşim yaratabilir.
  • Elma sirkesi kandaki potasyum değerini düşürmektedir. Bazı diyabet ilaçları ve diüretiklerin de bu nedenle elma sirkesi ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır.
    Çalışmalara bakıldığında çok çok az sayıda bu tip vakaya rastlansa da akıllarda bulundurulmalıdır.

Özetlemek gerekirse; Elma sirkesi pek çok araştırmalara konu olmuş, vücutta olumlu pek çok etkisi olan, fermente, asidik bir sıvıdır. Araştırma sonuçlarındaki gibi faydalı etkilere sahip olabilmek için düzenli tüketim esastır. Belirtilen dezavantajlarına dikkat edildiği sürece, su içerisine 1 ya da 2 yemek kaşığı karıştırılarak, salatalara ve soslara eklenerek, yemeklerinizi yaparken ya da yaptıktan sonraki aşamada ilave edilerek tüketilebilir. Vücutta antiseptik etkisi ile enfeksiyonlara karşı da olumlu etkilidir. Kilo verme konusunda ise; sağlıklı bir beslenme planı eşliğinde, midenin tam dolu olmadığı tercihen sabah aç karna ya da akşam yatmadan önce düzenli olarak tüketildiğinde faydalı olmaktadır. Miktar olarak içerdiği mineral dengesi de değerlendirildiğinde günde 2 yemek kaşığını geçmemek gerekmektedir.


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