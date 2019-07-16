Aç karnına sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor, kilo verdiyor mu?

Son dönemlerde sadece sabah uyanır uyanmaz değil aynı işlemin gece yatmadan önce de uygulanır olduğu söylemleri artmıştır. Peki bu kadar sık bilinen ve uygulanan elma sirkesi yöntemi gerçekten işe yarıyor mu dersiniz? Bunun için öncelikle elma sirkesinin içeriğini ve vücuda etkilerini bilmek gerekir.

Elma sirkesi içeriğinde su, elma, tuz, şeker ya da bal, vitamin, mineral bulunduran fermente bir sıvıdır. Mayalandırılarak elde ediliyor olması içeriğinde sağlıklı bakterilerin üremesini sağlamaktadır. Doğal bir antiseptik ve antifungal özelliğe sahiptir. Bu sayede zararlı bakteri ve mantarlar ile savaşmaya yardımcıdır. Sadece içerek değil, solüsyon olarak da kullanılmaktadır. İçinde en bol bulunan mineraller potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor, demir mineralleridir. Bu sayede sıvı - elektrolit dengesini sağlamada avantajlı olduğu gibi bazı ilaçlar ile etkileşim riski de bulunmaktadır.

ELMA SİRKESİNİN ANA MADDELERİNDEN: ASETİK ASİT

Antibakteriyal ve antifungal özelliklerinin nedeni, elma sirkesinin içerdiği asetik asittir. Bakteriler asidik ortamları sevmezler. Özellikle ağız kokusu ve bir mide rahatsızlığı nedeni olan ‘Helicobakter pylori’ nin bu etkileri asetik asit ile indirgenebilir.

Bir çalışmada elma sirkesinin ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilecek ‘Candida albicans’ mantarı ve ‘Escherichia coli’ bakterisinin üremesine engel olduğu gözlemlenmiştir.

Bir başka çalışmada ise; çeşitli cilt enfeksiyonları yaratabilecek ‘Staphylococcus aureus’ un üzerinde etkileri gözlemlenmiştir.

Tip 2 diyabeti engellemeye yardımcıdır.

Araştırmalara göre elma sirkesi tüketerek mide boşalma süresi uzatılabiliyor ve böylece besinlerin kana karışma süresi de uzamış oluyor. Dolayısıyla kan şekeri daha dengeli yükseliyor.

Tip 2 diyabetli bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada; 2 gün boyunca 2 çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş su tüketilip açlık kan şekeri ölçüldüğünde, kısa vadede bile %6 lık bir düşüş tespit edilmiştir.

Bağırsak alışkanlıklarını düzenlemeye yardımcıdır.

Düzenli olarak tüketilen elma sirkesinin fermente özelliğinden kaynaklanan sağlıklı bakteriler içermesi sayesinde bağırsak florasını temizlediği ve sağlıklı bağırsak alışkanlığı kazandırdığı gözlemlenmiştir.

Kilo kaybına destek olur.

Araştırmalar az sayıda olsa da; elma sirkesi ile desteklenen sağlıklı bir beslenme planı ile kilo vermek mümkündür. Hiçbir besin tek başına kilo verdiren bir mucize değildir. Ancak iyi bir beslenme planına ek olarak düzenli elma sirkesi tüketiminin kilo kaybı sürecindeki olumlu etkileri mevcuttur.

Obez bireyler üzerinde yaklaşık 12 hafta süren bir çalışmada; her gün düzenli olarak 2 çorba kaşığı elma sirkesi alan grubun almayanlara göre kilo kayıplarının daha fazla olduğu ve karın yağlarının eskiye oranla daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun iştahı bastırıp sindirimi yavaşlatabilecek özellikte olan ‘asetik asit’ ile ilgili olduğu düşünülmektedir.