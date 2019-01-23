Aç tilkiyi köfteyle doyurdular

Erzurum'da etkili olan soğuk hava ile kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken ve Palandöken Dağı'ndaki bir kafenin bahçesine inen aç tilkiyi vatandaşlar köfteyle besledi.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanları karla kaplandı.

Soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, Palandöken ilçesindeki bir kafenin bahçesine inerek yiyecek aradı.

Tilkiyi görenlerden Kader Ezel, yemek tabağındaki köfteleri tilkinin yakınına bıraktı.

Bir süre tabaktaki yiyecekleri yiyen tilki, daha sonra Ezel'in eliyle verdiği köfteleri yemeye çalıştı.

Karnı doyan tilki yeniden dağlık bölgeye gitti.

