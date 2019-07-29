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AÇAMADIKLARI KASAYI TAŞIYARAK ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

  Güngören'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü girdikleri evde içinde 800 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunan kasayı taşıyarak çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Güngören'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü girdikleri evde içinde 800 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunan kasayı taşıyarak çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Ev sahibi iş adamı M.L.'nin bir süre önce işyerini sattığı ve aldığı paraları kasasında sakladığı öğrenildi. Çalınan kasada M.L.'nin ailesine ait mezarlık tapularının da bulunduğu belirtildi.

AÇAMAYINCA TAŞIYARAK ÇALMIŞLAR
Güngören, Mehmet Nesih Özmen mahallesi 3 Haziran 2019'da meydana gelen olayda iş adamı M.L.'nin evine giren üç kişi, içerde buldukları açamadıkları kasayı taşıyarak çaldı. Ev sahibinin durumu haber vermesi üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarını incelediğinde üç kişinin dış kapıyı açtıktan sonra binaya girdiğini daha sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkardıklarını gördü. Mağdur M.L. bir süre önce işleri kötü gidince işyerini tasfiye ettiğini borçlarını ödedikten sonra geriye kalan parayı kasasında sakladığını söyledi. M.L.'nin ailesine ait mezarlık tapularının da kasanın içinde olduğunu polislere anlattığı öğrenildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu önce eşkali daha sonra kimlikleri tespit edilen iki şüpheliyi 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden İbrahim A.(24)'ün daha önceden hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, yaralama gibi suçlardan 15 kez, diğer şüpheli Tekin T.(29)'ise hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından 5 kez gözaltına alındıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bir kişi daha aranıyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Hırsızların girişi
-Kasayla çıkmaları
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Genel ve detaylar

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