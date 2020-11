AC/DC: Değişim karşısında çok inatçıyız

1973 yılında kurulan dünya Rock müziği sahnesinin efsane gruplarından AC/DC, 6 yılın ardından yeni albümle geri döndü. "Power Up" adlı albümde 12 şarkı var.

Dört yıl önce 88 konserlik Rock Or Bust turnesini Philadelphia'daki Wells Fargo Center'da verdikleri konserle tamamlayan AC/DC'nin geleceği biraz kasvetli görünüyordu.

Grubun vokalisti Brian Johnson, doktorların turneyi bırakması uyarısı almasından sonra son 23 konserde yerini Axl Rose'a bıraktı. Nitekim doktorlar, turneyi bırakmaması durumunda işitme kaybı riskiyle karşılacağını söyledi.

Gitarist Malcolm Young emekli olmuş ve demans ile verdiği savaşın son sancılarını yaşıyordu. Davulcu Phil Rudd ise ölümle tehdit suçlamasıyla Yeni Zelanda'da ev hapsinde idi.

Bu yüzden grubun kurucu üyesi Angus Young, Wells Fargo Center'da "For Those About to Rock (We Salute You)" şarkısının son akorunu bastığında AC/DC'nin konserlerinin de, kayıtlarının da artık bittiğini düşündü.

Belki plak şirketi bir toplama albüm önerebilirdi ama Young, "Başka bir albüm görmedim" diye düşündü.