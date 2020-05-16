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Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti 1. derece sit alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonlarının yapılması amacıyla bulunduğu taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Patara Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonlarının yapılması amacıyla, söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu binaların bulunduğu 178 ada, 90 parsel ve 210 ada, 76 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

(AA)

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