HABER

Acemi hırsız iş yeri sahibine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı.

Diyarbakır’da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı. İş yeri sahibi eline aldığı sopayla zanlıyı kovalarken, hırsız koşarak izini kaybettirdi.
Olay 4 gün önce Bağlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesindeki bir teknik servis dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkanı gözüne kestiren hırsız, iş yerinin kapısının önüne gelerek bir süre içeride kimsenin olup olmadığını gözledi. Herhangi bir hareketin olmadığını gören zanlı, kapının yanına bıraktığı levyeyi alarak tekrar dükkanın önüne geldi. Hırsız, levyeyle kapıyı açmaya çalışırken, içeride temizlik yapan iş yeri sahibi kapının zorlandığını fark etti. İçeride bir kişinin olduğunu gören hırsız, levyeyi bırakıp kaçarken, iş yeri sahibi de eline aldığı sopayla hırsızı kovalamaya başladı.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Silivri’de fabrika yangınıSilivri’de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.