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Acemi şoförlerin korkulu rüyası! Mahalle sakinleri dikkat edip, ona göre araba alıyor

30.04.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın en eski yerleşim yerleri arasında bulunan Kabe-i Mescid Mahallesi'nde dar sokaklar acemi şoförlerin korkulu rüyası oluyor. Mahallenin sokakları araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise otomobil alırken dar sokaklara uygun olmasına dikkat edip, dar sokaklara göre otomobil alıyor. Bu konuya değinen Hamdi Günerçoban, "Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor" dedi.

Acemi şoförlerin korkulu rüyası! Mahalle sakinleri dikkat edip, ona göre araba alıyor

Tokat merkezde bulunan Kabe-i Mescid Mahallesi, Tokat'ın en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Tarihi Tokat Kalesi'nin yamaçlarına kurulmuş mahalle, dar sokaklarıyla dikkat çekiyor. Geçmişte at arabaları ve insanların yürüyebilmesi için tasarlanmış sokaklar araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

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Sokakların dar olması trafikte aksamalara neden olurken acemi şoförlerinde kaza yapmasına neden olabildiği mahalle sakinleri tarafından belirtiliyor.

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Mahalle sakinleri otomobil alırken dar sokaklara uygun olmasına dikkat ediyor.

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"BU SOKAKLAR ACEMİ ŞOFÖRLERİN KORKULU RÜYASI"

Mahalle sakinlerinin sokaklara göre küçük araba aldığını belirten Hamdi Günerçoban ise şöyle konuştu:

"Burada sokaklar dar, bilmeyen kişiler hızlı gittiğinde kazalar olabiliyor veya yol trafiği tıkanabiliyor.

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Burada sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar. Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor.

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Trafik yoğun olduğu zaman burada araçlar karşı karşıya geliyor ve sıkıntı olabiliyor, bu sokaklar acemi şoförlerin korkulu rüyası oluyor. Çocukluğum burada geçti, bu sokaklara baktığınızda biraz İtalya sokaklarına benziyor ancak Tokat'ta olduğu için ön plana çıkmıyor.

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Bu sokak Tokat'ın ilk yerleşim yerlerinden biri, sokakların dar olmasının nedeni de bu durumdan kaynaklı. Geçmişte at arabalarının ve insanların yürümesi için yapılmış. Günümüz çağında arabalar için çok dar kalıyor" (İHA)

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