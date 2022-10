Acer BIOS tuşu nedir? Acer laptoplarda BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS bilgisayarların anakartı üzerinde bulunur. Bu sebeple de bilgisayarın en önemli parçaları arasında yer alır. Bir bilgisayar kapatıldığı zaman ya da format atıldığında bile yerinde duran bir sistemdir. Bilgisayarların temel donanımlarının ve işletim sistemini ön yükleme işlemi görevlerini üstlenmiştir.

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar için farklı marka ve modellerde farklı tuşlar sayesinde BIOS'a ulaşmak mümkündür. Güncellenebilir ve sıfırlanabilir. Bu işlemler yapıldığında cihazın performansı artabilir ve bazı hatalar düzeltilebilir. Acer BIOS tuşları delete ya da F2 tuşlarıdır.

Acer BIOS tuşu nedir?

Acer marka bilgisayarlar için BIOS menüsüne F2 veya delete tuşlarından biri aracılığı ile ulaşılabilir. Aspire One, Aspire v3 – v5 – v7 ya da Aspire Timeline modellerinde farklı tuşlar BIOS'u açabilir.

Acer BIOS, diğer adı ile temel giriş çıkış sistemli Acer marka bilgisayarlarda ön yükleme menüsünün bir parçası olarak yer alır. Hangi cihazın kullanılacağı, ön yükleme sırası ve BIOS'a ait özelliklerin kurulumu BIOS menüsü ile tanımlanır.

Eğer F2 tuşuna basıldığı zaman BIOS menüsü açılmıyorsa OF the anahtarı ile BIOS'a ulaşmak mümkün olabilir. Acer marka dizüstü bilgisayarlarda ön yükleme menüsü bilgisayar ekranında görününce sağ, sol, yukarı ve aşağı ok tuşları kullanılarak tüm bilgiler alınabilir. Bu yol sayesinde bazı ayarlarda değişiklikler de yapılabilir.

Acer laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Bazı dizüstü Acer marka bilgisayarlarda F12 ön yükleme menüsü varsayılan ayarlarına göre devre dışı bırakılmıştır. Gerektiği durumlarda BIOS etkinleştirilmelidir. BIOS sadece bilgisayar arızalandığı zaman ya da sorun giderme çözümleri başarısız olursa güncellenmelidir.

Acer marka bir diz üstü bilgisayarda BIOS tuşunu öğrenmek için bir yöntem daha vardır.

Bilgisayar açılırken devamlı olarak space tuşuna basılır.

Bu işlem sonrasında ekranda hangi tuş ile BIOS'A ulaşılacağı bilgisi yazar. Ancak Acer çok hızlı açılan bir bilgisayar olduğu için Control, alt ve ESC tuşlarına hızlıca basılmalıdır.

Diğer olası seçenekler ise F2, F12 ve delete tuşlarıdır.