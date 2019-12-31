Acer'dan 144 Hz IPS Panelli Helios 300!

Predator Helios 300’le oyunculara 17,3 inçlik Full HD ekranda 3 ms tepki süresi sunuluyor. Panel, yırtılmaları önlüyor. Dizüstü; Intel Core i7 işlemcisi, Max-Q tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce RTX ekran kartı, 32 GB DDR4 2666 MHz bellek ve 1TB HHD, 256 GB SSD donanımıyla geliyor.

Aeroblade 3D



Helios 300, tüm Predator modellerinde olduğu gibi özel soğutma sistemlerini kullanıyor. Cihaz, hava akımını artırıp gürültüyü azaltmayı hedefleyen 4’üncü nesil AeroBlade 3D fanlara sahip. Kenarları tırtıklı olarak tasarlanan 0,1 mm inceliğindeki yeni kanatlara sahip son nesil fanlarda, üst ve alt tarafta kanatçıklara yer verilirken her kanadın iç kısmında da kavisli bir bölüm bulunuyor ve bu tasarım sayesinde tüm sistemin yüzde 45 oranında daha fazla hava akımı elde etmesi sağlanıyor.

Predator Helios 300’ün Turbo tuşu ile tek dokunuşla hız aşırtma yapmak mümkün. Killer DoubleShot Pro ile de hızlı ağ bağlantısı sunmasının yanı sıra cihazın klavyesi de dikkat çekici özelliklere sahip. 4 bölgeli RGB aydınlatmaya yer verilen klavye, PredatorSense ve Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey WASD, yön ve kısayol tuşları ile geliyor.

Özel yardımcı uygulama PredatorSense, tek uygulama üzerinde fan, aydınlatma ve sistemin durumunu izleme gibi özellikler sunuyor. Öte yandan Helios 300, WAVES MaxxAudio yazılım paketi ile ses performansını da artırıyor.

Acer Predator Heilos 300, 14.999 TL’den satışa sunuluyor.

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