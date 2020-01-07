Acer, Yeni B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu

Taşınabilir eğlence merkezi

205 x 204 x 78 mm boyutlarında ve 1.450 gr ağırlığında olan Acer B250i, bir çantaya kolayca sığabiliyor ve çabucak kurulabiliyor. Projektörde pasif radyatörlere sahip iki adet 5W hoparlör bulunuyor. Waves Maxx Audio ve Acer TrueHarmony teknolojilerinden yararlanan bu hoparlörler net ve keskin baslar oluşturuyor.

Full HD çözünürlük



Acer B250i, tek bir tuşla yansıtılan yüzeyde otomatik odaklama yapabilen Full HD 1080p görüntüler üretiyor. Cihazda 1000 ANSI lümene kadar parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı gibi özelliklerin yanı sıra Rec. 709 renk alanının yüzde 120’sini destekleyen renk yelpazesi de bulunuyor. B250i’nin LED modülü 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

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Bağlantı

B250i hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayardaki içerikleri standart HDMI bağlantı noktası üzerinden görüntülemeye ek olarak, Android ve iOS kullanıcıları Wi-Fi ile kablosuz ekran yansıtma özelliğinden de yararlanabiliyor. USB Type-C (görüntü ve şarj) ve Type-A bağlantı noktaları da akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan görüntü almayı sağlıyor. Kutusundan çıktığı haliyle kullanıma hazır olan B250i, ekran yansıtma veya doğrudan multimedya içerik oynatma için ek yazılıma ihtiyaç duymuyor.