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  4. Acı haber! Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü

Acı haber! Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, acı haberi duyurdu. Daha önce mavi beyazlılarda futbol oynamış Yusuf Duruk'un, Hatay'da askerlik vazifesini yaptığı sırada şehit düştüğü açıklandı.

Acı haber! Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit düştü

BB Erzurumspor'un yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.

Erzurumspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Duruk şehit hatay

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