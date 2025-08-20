Açık büfedeki yemek seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!
Açık büfe dendi mi gözümüzün önüne envai çeşit lezzet, karar vermesi zor tabaklar ve “Bir tabak daha alsam mı?” sorusu geliyor. Yaptığın tabaklarsa sadece ne yemeyi sevdiğini değil karakterini de ele veriyor! Biz de bu testte açık büfe seçimlerine göre nasıl biri olduğunu analiz etmeye çalışacağız! Hazırsan başlayalım!
29.07.2025 17:48
+
Yorum Yap
+
👇👇
1/10
Açık büfenin girişinde çorba reyonu var. Hangisini alırsın?
Mercimek çorbası
Gazpaço
Kremalı mantar çorbası
Tavuk suyu çorba
2/10
Ana yemek reyonundasın. Gözün neye kayıyor?
Izgara tavuk
Noodle
Kuru fasulye ve pilav
Köfte ve patates
3/10
Yan yemeklerden hangisini eklersin?
Patates püresi
Közlenmiş sebze
Taco
Mücver
4/10
Zeytinyağlılardan hangisini seçersin?
Barbunya
Zeytinyağlı sarma
Taze fasulye
Hepsinden birer kaşık alırım.
5/10
Ekmek standındasın. Hangisini alırsın?
Beyaz ekmek
Kepekli ekmek
Bagel
Almam
6/10
Tatlı standındayız! İlk tercihin ne?
Fırın sütlaç
Cheesecake
Kazandibi
İki üç minik porsiyonla başlarım.
7/10
Meyve standındasın. İlk tercihin hangisi olurdu?
Karpuz
Ananas
Muz
Ortaya karışık
8/10
Soğuk büfedesin. Ne tür lezzetleri gözüne kestirdin?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.