Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok

Güne nasıl başladığın günün geri kalanını da etkiler! Sabahları alarmları sürekli ertelemek, göz kapaklarını birbirinden ayıramamak ve “biraz daha” hissine sahip olmak hepimizde var... Fakat doğru rutin ile uykulu zombi halimizden kurtulabiliriz. Gelin, birlikte sabahları enerjimizi artıracak o rutine bakalım!

1.Uyandıktan sonra hemen vücudunuzu gerin.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 1
Uyanıp yatakta bir o yana bir bu yana dönmek yerine birkaç dakika esneme hareketi yapın. Yataktan kalkmanıza gerek yok! Omuz bölgenizi, bacaklarınızı ve kollarınızı esnetebilirsiniz. Böylece enerji vücudunuzda dolaşmaya başlar. Çünkü kasları uyandırmış olursunuz!

2.Soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 2
Vücudu uyandırdığımıza göre sıra cildimize geldi! Soğuk suyla cildi uyandırarak beyne tazelik sinyalini yollayabilirsiniz. Gece boyunca üzerinize binen ağırlığın gittiğini hissedeceksiniz. Yorgunluk, şişkinlik ve uykusuzluk... Size elveda! Gözlerin açılması, nefesin hızlanması ve kalbin canlanmasına merhaba!

3.Yatağınızı güzelce toplayın.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 3
Yatak toplamaya üşeniyor olabilirsiniz ama aslında harika bir başlangıç. Çünkü beyninize “güne bu sefer kesin başladık” sinyalini yollar. Dağınık yatak insanın enerjisini aşağı çeker. Sadece iki dakikanızı vererek yatağınızı toplayabilirsiniz. Küçük bir hareket gibi görünse de motivasyonunuzu artırır!

4.Etrafı havalandırın, güneşi selamlayın.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 4
Sabahları perdeleri ve camları açmak bile enerji seviyenizi bolca yükseltebilir! Gün ışığı biyolojik saati harekete geçirdiği için melatonin azalır ve serotonin yükselir. Artık vücudun uyandığına emin olur. Doğal ışığın insana hem mutluluk hem de tazelik hissi verdiğini unutmayın. Camdan dışarıya bakmak bile iyi gelebilir...

5.Ilık bir su için.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 5
Uyandıktan hemen sonra içilen bir bardak suyun vücuda etkisini bir bilseniz... Gece boyunca susuz kalan bedeniniz suyu aldığı anda canlanmaya başlar. Sindirim sistemini aktif hale getirerek metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca midenizi rahatlatarak sabah şişliğini alır!

6.Nefes egzersizi yapın.

Bunun için uzunca vakit ayırmanıza gerek yok. Sadece 2-3 dakikalık nefes egzersiziyle zihninizi açabilirsiniz. Derin nefesler almak oksijen seviyenizi artırır. Böylece beyninizde oluşan uyuşukluk ve sis dağılır! Ayrıca sinir sisteminizi sakinleştirdiği için odaklanmanıza da yardımcı olur!

7.Sevdiğiniz bir müziği dinleyin.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 6
Müzik sayesinde günlük koşuşturmayı düşünmekten bir süre uzaklaşabiliriz. Bu yüzden enerjiyi yükseltir, motivasyon hormonlarını canlandırır! Bir anda kendinizi ritme bırakırsınız ve uykuya güle güle dersiniz. Sevdiğiniz şarkılar kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayabilir. Ruhunuzla dans etmek istiyorsanız müziğe kendinizi bırakın!

8.Hızlı bir şekilde duş alın.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 7
Duşla birlikte hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenebilirsiniz. Su vücudunuzu canlandırır, kaslarınızı gevşetir. Böylece uyku tamamen silinir! Aşırı sıcak ya da soğuk suda duş almadığınızdan emin olun. Duş sonrası hafiflemiş hissetmek için ılık su işinize yaracaktır!

9.Hafif bir kahvaltı yapın.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 8
Sabahları ağır yemekler yemek yorgunluk yapabilir. Fakat hafif bir kahvaltıyla enerjiniz yükselir! Birkaç dakikada basit bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Meyve, yoğurt, yumurta... Yeter ki taze şeyler tercih edin! Vücudunuza enerji sağlayacak glikozu aldığınız zaman kendinize geleceksiniz!

10.Telefondan bir süre uzak durun.

Bu sabah rutinleri ile enerjin tavan yapacak! Artık yorgun hissetmek yok 9
Uyanır uyanmaz ekrana bakmayın. Uykuyu açma yöntemi olarak kullanılsa da aslında beyni uyuşturur. Bu da daha yorgun hissettirir. Bir anda bildirimler, mesajlar ve gündemle karşılaşmak... Hepsi çığ misali üzerinize yığılır. Bu yüzden sabahların ilk dakikalarını kendinize ayırmanız önemli. Ekransız 15 dakikanın bile büyük bir fark yarattığını göreceksiniz!

