Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında vaka oranları göz önüne alınarak açık cezaevi izin süreleri 2 ay şeklinde uzatılmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişme sonrası izinlerin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Peki açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs riski sebebiyle alınan izin kararını uzatmıştı. Müdürlükten yapılan açıklamada izin sürelerinin 30 Kasım'da son bulacağı ifade edildi.

14 Nisan 2020 tarihi itibariyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır. Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması sebebiyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra Covid-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

-Aşı yaptırmamış olanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak şekilde geçirmeleri,

-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

-Kuruma girişleri sırasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılmakta olan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

