HABER

Açık hava müzesi gibi mahalle

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Konya'daki 5 bin yıllık geçmişe sahip Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyor - Eski evlerden dönüştürülen mekanları ve renkli akşamları ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi mahalle, zengin ahşap süslemeli eski camileri, kaya oyma mağaraları ve mezarlarıyla adeta açık hava müzesini andırıyor

MELİKE KINACI - Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın geçmişi 5 bin yıla dayanan Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserleriyle, ziyaretçilerinde açık hava müzesi etkisi bırakıyor.

Tarihi mahallede, duvar ve pencerelerinde Roma dönemi malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan mağaralar, kayaların oyularak yapıldığı oda mezarlar, zengin ahşap süslemeleri ile ilgi gören taş camiler bulunuyor.

Orta Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan bölge, tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı mahallede, yöresel lezzetleri canlı müzik eşliğinde sunan ve tarihi mimarisini koruyan işletmeler, gece ışıklandırmalarıyla da dikkati çekiyor.

- "Hristiyan ve Müslüman iki toplumun yaşadığını biliyoruz"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sille'nin tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Mahallenin her köşesinde Roma ve Bizans taşlarını görmenin mümkün olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

"Milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantinus'un annesi Helena, hac için Kudüs'e giderken Sille'ye uğramış, buradaki ilk Hristiyanlık dönemi oyma mabetleri görmüş, Sille'de bir mabet yaptırmaya karar vermiştir. Bugün gördüğümüz onun kurduğu kilise değil, yıkılmış, tahrip olmuş. Daha sonra İkinci Mahmut zamanında yeniden yapılmıştır. Üzerindeki kitabe Yunan alfabesiyle yazılmış ama metin Türkçe'dir. O dönemde Sille'de Hristiyan ve Müslüman iki toplumun yaşadığını biliyoruz."

Bahar, bazı mezar taşları, çeşme ve mağaralarda Hristiyan ve Müslüman kültürün bir arada yaşadığına dair belirtiler gözlemlediklerini anlattı.

Mağaraların çoğunun Roma döneminde yapıldığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"O dönemde mezarları oda şeklinde kayalara oyma geleneği var. Mağaralardan bazılarının mezar yapıldığını görüyoruz ama bunlar daha sonra Bizans döneminde kilise ya da manastır gibi kullanılmış. Doğu yamacında mağara halinde Eflatun Manastırı var. Bölgeye Türkler geldiğinde burası ortak yaşam alanları olmuş. Mağaralar ev, samanlık, ahır olarak kullanılmış."

- "Yer altından birbiriyle bağlantılı odalar var"

Bahar, savaş dönemlerinde mağaraların sığınak görevi gördüğüne işaret ederek, "Doğuya bakan yamaçlarda yerle bir olmuş mimari alanlar var. Burası volkanik bir arazi, bir kısmı andezit. Kazı yaparken yumuşak ama havayla temas ettiğinde Kapadokya'da gördüğümüz gibi sertleşiyor. Yer altından birbiriyle bağlantılı odalar var." ifadelerini kullandı.

Sille'nin tanıtım faaliyetleri ile Kapadokya kadar ilgi görebileceğini dile getiren Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"1980'li yıllarda Sille nüfusu canlıydı ama 1990'lı yıllara doğru insanlar yavaş yavaş çekildi, Selçuklu Belediyesinin restorasyon çalışmaları ve Yeşil Vadi projesiyle bölge yeniden canlandı. Sille'de hafta sonları adım atacak yer kalmıyor. Hem doğal güzelliği hem de tarihi özellikleri bakımından neden bir Kapadokya kadar olmasın. Özellikle inanç turizmi bakımından batılılar henüz tam olarak keşfetmiş değil. Burada önemli bir imparatorun annesinin kilisesi var, Aya Elena. Bu isim onlar için çok önemli. Kudüs'te de bir kilise yaptırmış bir kadındır."

Bahar, 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi ve Karataş Camisi'nin mihrap, minber ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinin yer aldığını aktardı.

- Osmanlı'nın kuyumculuk merkeziydi

Sille'nin Osmanlı döneminde önemli bir kültür ve ticaret merkezi olduğunu da vurgulayan Bahar, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde önemli bir kuyumculuk merkeziydi. Hatta o dönem Konya'dan daha fazla öne çıkıyordu. 1926'daki mübadeleyle buradaki ustaların Yunanistan'a gitmiş olması, mahalleyi olumsuz etkiledi. 1990'larda yok olma tehlikesi yaşıyordu ki geri dönüş oldu, canlandı. Konya'nın, çevresiyle 2 milyon 200 bin nüfusu var. Şu anda hızlı trenle de çevre illeri çekiyor. Böylesi güzelliklerimizi yeterince tanıtır, kültürünü, tarihini, doğasını anlatırsak, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekebiliriz."

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştilerSınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler
Bakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit olduBakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık hava müzesi Bizans osmanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar roma Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Selçuklu sille Sille Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haber duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.