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Açık ilişki yaşıyorum diyen Metin Uca hakkında merak edilenler! Metin Uca kaç yaşında ve nerelidir?

01.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Uca'nın ilişki konusunda yaptığı açıklama magazin gündemini sarstı. Ünlü sunucu Metin Uca, katıldığı bir programda, bağlanma korkusundan ve ilişkileri hakkında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Açık ilişki yaşıyorum diyen Metin Uca, hakkında merak edilenler!

Açık ilişki yaşıyorum diyen Metin Uca hakkında merak edilenler! Metin Uca kaç yaşında ve nerelidir?

Ünlü sunucu Metin Uca, Haberler.com'a konuk oldu. Bir döneme damgasını vuran "Passaparola" programı ile adını geniş kitlelere duyuran Metin Uca, bağlanma korkusundan ve ilişkileri hakkında çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

METİN UCA: AÇIK İLİŞKİ YAŞIYORUM

Hayatı boyunca hep ölümlerle sınandığını söyleyen Metin Uca, " 30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm" dedi .

"Açık ilişki yaşıyorum" şeklinde konuşmasına devam eden ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti; "3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok."

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uca, sunucu, yazar ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır. Ünlü isim, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu zamana kadar bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

METİN UCA KİTAPLARI

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,
Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,
Tüh, 2007, Doğan Kitap

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