İSTANBUL (AA) - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Taş, açık kalp ameliyatı sonrası kaliteli yaşamın önemine dikkati çekerek, "Hastanın sağlığı ile ilgili konularda bilgilenmesi, bireyin hastalığı ya da sorunlarıyla baş edebilmesi, tedavi ve uygulamalara yardımcı olabilmesi, gelişebilecek komplikasyonların en aza indirilmesi, bakım maliyetinin azaltılması ve hastanede kalış süresinin kısaltılması gibi pek çok konuda yarar sağlamaktadır yani açık kalp ameliyatında bilinçli olmak önemlidir." dedi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, açık kalp ameliyatlarının, Türkiye'de birçok merkezde yapıldığını ifade ederek, teknoloji ve bilgi birikiminin gelişmesiyle birlikte yaşanan sıkıntıların da azaldığını işaret etti.

Cerrahi girişimin hastayı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden etkilediğini belirten Taş, ameliyat sonrası dönemde yaşam tarzı değişikliklerinin gerekli olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hasta eğitimi, bireyin gereksinimlerini karşılayacak, sorunlarına çözüm üretecek bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanılması süreci olarak tanımlanabilir. Açık kalp ameliyatı sonrası hastanın sağlığı ile ilgili konularda bilgilenmesi, bireyin hastalığı ya da sorunlarıyla baş edebilmesi, tedavi ve uygulamalara yardımcı olabilmesi, gelişebilecek komplikasyonların en aza indirilmesi, bakım maliyetinin azaltılması ve hastanede kalış süresinin kısaltılması gibi pek çok konuda yarar sağlamaktadır yani açık kalp ameliyatında bilinçli olmak önemlidir.